高球桿頭四雄 今年先蹲後跳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高球桿頭代工四雄近四季營收

由於下游客戶擔心庫存又拉高，新年第一季下單仍謹慎，不過市場寄望Callaway的AI球桿等新品銷售能激起換桿熱潮，加上打球人口居高不下，法人樂觀高球桿頭代工四雄2024年營運將先蹲後跳，下半年業績可望勝過上半年。

由於庫存議題，導致復盛（6670）、明安（8938）、大田（8924）、鉅明（8928）等國內高球桿頭代工四雄2023年營收下滑23％到43％不等。2024年初市場仍瀰漫觀望氛圍，知名高爾夫球具品牌Callaway發表導入AI技術智慧球桿，帶動產業營運向上。復盛發言人許廷儀表示，復盛國際一直都是最大供應商，若Callaway新品熱賣，將有助復盛營運提升。

許廷儀指出，因客戶擔心庫存又拉高，首季下單相對謹慎，估第二季下單量也會差不多，但第三季起營收將有機會明顯拉升，並以第四季做為全年最高的總結。

明安總經理周益男表示，Callaway新品明安從2023年第四季即有訂單，並陸續出貨至今年首季。明安2024年訂單能見度可以看到3月，第一季產能和接單屬於健康的，第二季則還要再觀察；今年即使繼續走在淡季、旺季明顯的軌道，至少淡季不會比2023年的淡季還要差。

大田發言人鍾政義表示，高球主要市場在北美、日本、歐洲，當春天來臨、天氣好轉時，主要品牌商都會發表新產品，使得第一季成為高球球具銷售旺季。

他說，目前高爾夫產業有新的科技及新材料，包括複合材料、碳纖維的運用，都能吸引高爾夫球友換桿需求，第一季也是新品訂單交貨的旺季，品牌客戶也會關注市場反應，對評價高的新產品，會更積極的追加訂單。