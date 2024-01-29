AI領航 科技ETF閃金光

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台積電單日漲逾5％時進場 持有三個月表現

美經濟可望朝向軟著陸，化解市場擔憂情續，且半導體景氣向上循環明確，科技創新帶動需求，整體股市表現看法保持樂觀，AI、半導體等科技主題型ETF今年以來強勢吸金，可望延續主流氣勢。

美超級財報周接力登場，除了台積電已率先報喜，預期2024年將是半導體產業的成長年，而聯發科31日將召開法說，釋出展望訊息也備受市場期待，估計將在農曆封關前推升一波AI、半導體相關ETF投資熱潮。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據IDC最新全球手機季度追蹤報告，2023年第四季年成長8.5％，出貨量3.26億支，高於7.3％的預期成長，也顯示著全球手機市場也正在復甦的道路上。

另聯發科也提到將全力發展生成式AI的能力與技術，嵌入生成式AI的廣泛應用，近期另一個焦點話題「AI手機」也有望成為聯發科新的主戰場，Counterpoint Research去年12個月發表報告預估，2024年AI手機出貨量初估將超過1億支，2027年預估上看5.22億支，平均複合年增率高達83％，展現邊緣AI龐大商機潛力。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊表示，半導體庫存調整近尾聲，矽晶圓產業復甦在2024年出貨量將出現反彈，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、5G、汽車、工業應用等需求，帶動晶片需求增加，預估今年將可恢復正成長，這股AI應用熱潮，反彈動能將持續到2026年；全球半導體產值至2030年預估仍維持高度成長，半導體產業預估達翻倍。

展望後市，中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體為所有科技產業應用基石，也是台股產業的領頭羊。根據國發會1月最新公布，上月企業未完成訂單已高於客戶庫存，顯見庫存調整已正式告終，並開啟每三～四年的新一輪成長週期，加上AI長線趨勢帶動半導體產業長線需求成長，後市可期，對於持續看好半導體產業的投資人，可擇優布局相關ETF，參與漲升行情。