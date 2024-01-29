櫃買 2024鎖定六大方向

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櫃買2024年業務重點及展望

2023年全球經濟持續從新冠疫情、俄羅斯入侵烏克蘭等衝擊中復甦，在全球通膨降溫、美元持續走弱、國際原油價格下跌、美國及其他央行有望降息等因素的推動下，全球股市表現不俗，櫃買指數去年更是勁揚29.76％，漲幅居亞洲主要證券市場之冠，另包含IPO、永續發展債券、ETF及權證等業務均繳出亮麗成績單。

櫃買中心董事長陳永誠表示，2023年櫃買市場展現韌性，整體市場表現「價量齊揚」，好的市場需要交易活絡、變現性高，並讓不同產業及不同特色的廠商都進入市場，才會蒸蒸日上，而展望2024年，今年櫃買中心則將推動六大重點方向。

重點一，打造友善籌資平台，推動企業進入多層次資本市場：為扶植國內外產業發展及推動企業進入多層次資本市場，櫃買中心持續協同中介機構辦理宣導說明會、加強與相關產業協會之互動及實地拜訪公司發掘潛在優質案源，推動數位雲端、綠能環保等特色產業進入資本市場；截至2023年底，上（興）櫃之數位雲端公司計25家、綠能環保公司計31家，產業聚落已漸成形。

此外，櫃買也將持續精進相關制度，配合2024年起開放公司得選擇採簡易公發或一般公發機制併送申請登錄興櫃或一般公發後再登錄興櫃之新制，加強宣導興櫃市場新制、強化興櫃服務、提升審查效率。

重點二，建構具國際競爭力之永續發展資本市場：為協助上櫃及興櫃公司接軌國際、精進永續資訊揭露，櫃買中心將持續辦理IFRS永續揭露準則宣導及訓練課程，以強化永續報告書品質，並將與證交所合作建置永續報告書自動產製平台，針對必要揭露之ESG指標及事項，以模組化自動生成永續報告書，協助企業因應、減輕其負擔。

永續發展債券部分，櫃買中心在經過多年努力推動後，2024年初終於迎來兩檔分別由台北市及高雄市政府發行之永續發展政府債券。為擴大永續發展債券生態圈，櫃買中心也將持續協助我國政府機構發行永續發展政府債券，並推動永續發展轉（交）換公司債櫃檯買賣，及我國永續發展債券市場制度或商品與國際接軌。

重點三，持續精進市場交易制度，促進商品與服務多元化發展：櫃買中心持續關注永續議題及發展趨勢，同時考量市場需求，嘗試與更多專業指數編製機構合作，編製永續相關主題之特色指數，並推動新商品上櫃掛牌；櫃買中心也將提供更完善之交易環境，並辦理投資教育宣導，同時推動校園證券市場知識普及與人才培育，落實普惠金融政策。

重點四，研議櫃買市場新商品：櫃買中心積極打造多功能與多層次之全方位交易所，持續完善市場制度，以提供企業及投資人多元化之需求，為順應國際發展趨勢，櫃買中心將研議規劃建置多資產型、主動型ETF及證券商發行掛牌式結構型商品，力拚今年正式上路；另為協助溫室氣體排放密集度高的產業轉型邁向淨零排放，也將研議建置轉型債券櫃檯買賣制度之可行性。

重點五，提升資安防護韌性：配合主管機關「金融資安行動方案2.0」規劃，櫃買中心將導入零信任網路之「設備鑑別」機制，並辦理證券商資安總體檢，使證券商提升自身資安防禦能力，降低市場營運風險；並與其他周邊單位共同提供證券期貨業者發生資安事件時之緊急應變協助，降低資安事件對證券期貨市場之影響。

重點六，持續推動數位轉型，提升服務效能：持續推動申報作業e化、數據蒐集分析與監理作業自動化，並規劃將非機敏性大數據分析資料，以友善易讀的圖表化方式在櫃買中心官網呈現，以利市場參與者分析應用。

綜上所述，櫃買中心將以強化韌性、數位轉型及永續轉型之核心理念，持續深耕櫃買市場發展，並推動臺灣資本市場永續成長。