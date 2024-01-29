台指期 封關前維持多頭

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加權指數26日開低隨即失守萬八，在買盤挹注下一度翻紅上攻最高來到18,029.85點，然創高之餘賣壓浮現，指數拉回平盤上下震盪，終場小跌7.59點，收17,995.03點。台指期上漲2點，收17,999點，期現貨正價差3.97點；電子期轉為逆價差0.13點、金融期逆價差擴至0.02點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加22口至4,789口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,043口至4,431口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單增加479口至2,894口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.37升至1.4。VIX指數上漲0.27至13.2，整體選擇權籌碼面中性。

美國上周五晚間公布去年12月個人消費支出（PCE）數據，物價年增率2.6％，符合市場預期且與前值持平，月增率則成長0.2％同樣符合市場預期、高於前值的-0.1％；美股四大指數26日跌多於漲，由於半導體大廠英特爾財報下滑、股價暴跌近12％，費城半導體指數收盤重挫2.91％；不過，台指期夜盤延續連七日漲勢，上漲19點、收18,018點。

永豐期貨表示，台股上周五盤面由晶圓雙雄撐盤，雙雙小漲作收，金融股也獲買盤挹注，台產、兆豐金、高雄銀等漲幅都達1％之上，而由於英特爾下修第一季財測，拖累AI概念股賣壓湧現。整體來看，台股今盤中創波段新高後出現漲多拉回格局，除了台股將迎來農曆新年封關日，觀望氛圍升溫，預期盤勢將轉趨震盪觀望。

元富期貨指出，台指站穩在所有均線之上，隨著月線逐步扣抵低值，封關前的多頭格局有望維持，由於波段漲幅已大，仍要保持風險意識，留意後續美國科技股財報以及聯準會利率決策等動態。