標普500期 保守看待

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根據美國商務部最新數據顯示，去年第四季國內生產毛額（GDP）成長3.3％，遠高於市場2％的預期，突顯美國經濟仍保持彈性，同時核心個人消費支出物價（PCE）指數季增2％，也激勵美股四大指數持續走強。根據調研機構FactSet統計，標普500指數的成份企業目前已有逾20％公布財報，其中有超過70％公司的業績表現優於華爾街預期，市場的樂觀情緒也同步高漲。

然而瑞銀於近期的報告中指出，儘管美股主要指數持續飆升，市場仍面臨諸多迫在眉睫的風險，恐引發投資人的大幅拋售。首先聯準會升息所帶來的滯後效應，伴隨家庭所得收入的減少，使得經濟衰退的危機猶存，瑞銀預計美國在未來6至12個月內將陷入衰退泥沼；與此同時，地緣政治熱點持續失控，進一步擾亂全球能源市場，而能源價格的上漲恐將引發通膨出現回溫跡象，倘若今年通膨下降程度不如預期，聯準會也將在比預期更長的一段時間內讓利率維持在高檔位階，此舉較不利股市多頭行情發展。

技術面來看，標普500指數期貨近期持續沿5日均線走升，並不斷改寫歷史新高價位，短均維持多頭排列，盤面整體多方慣性趨勢不變；不過目前技術指標多已出現高檔轉折，且KD指標也落入高檔超買區域，暗示市場短線恐將面臨下行修正風險，指數可望拉回測試到下檔月線關卡附近的多方買盤流動性支撐區間，故建議投資人暫以震盪拉回的格局保守看待。（國票期貨提供，黃彥宏整理）