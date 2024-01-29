面板有望止跌 友達、群創先嗨

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台股進入金兔年封關倒數，然因長假效應及台股波動漲幅已大，投資人傾向縮手觀望，低基期股則趁勢竄出，而面板春燕提前報到，本土法人看好，隨奧運、歐洲盃等大型賽事陸續登場，全球電視需求將自第二季起緩步增溫，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今年首季將是營運谷底，2024年業績有望逐季轉佳，帶動股價26日逆勢走強。

面板大廠友達將於31日召開法說會，市場關注在減產效應下，面板供需後市發展；此外，面板業今年也將迎來足球屆盛事歐洲盃、美洲盃，以及7月的巴黎奧運運動賽事所掀起的拉貨潮，面板產業歷經龍頭大廠的大幅減產後，庫存水位也明顯下降，將有推升後續面板市況逐步回溫。

2023年高庫存及通膨等不利因素已經逐漸落幕，面板2024年產業秩序將轉好，研調機構OMDIA預估，2024年首月報價跌幅將收斂，50吋以下面板甚至將止跌，持平於前月。

元大投顧分析，友達持續布局高附加價值產品，負責代工的歐系品牌Micro LED手錶已於去年第四季推出銷售，雖營收占比仍偏低，但公司持續以Micro LED布局車用領域，在今年CES展中也展示Micro LED顯示屏於汽車智慧座艙的應用，看好其未來於車用市場的發展機會，預估友達2024年業績谷底將落在第一季，後續則有望逐季復甦，

法人也預估，2024年有多項大型運動賽事，預估將自第二季起帶動電視面板需求，且PC景氣也將谷底回溫，有望帶動群創今年營運逐季回溫；另外，車用布局也是群創鎖定的重要領域，除TV及IT應用外，群創車用營收占比高達20％，並積極布局美系車廠客戶，看好未來效益有望逐步發酵。