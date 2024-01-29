愛爾麗贈消防署 救援裝備、特搜幼犬

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愛爾麗集團於消防署訓練中心舉辦總價1,250萬元的救援裝備及特搜幼犬捐贈儀式，消防署長蕭煥章特別感謝愛爾麗集團以行動力挺第一線人員，讓特搜隊在面對災害時能更有效率地執行任務。

消防署特種搜救隊，去（2023）年2月執行土耳其國際人道救援，並成功救出2人，愛爾麗國際醫療集團董事長常如山及總經理劉貞華深受感動，並對於近期國際間發生強震十分關切，因此慷慨捐贈一批國際人道救援使用的裝備器材，大幅提升消防署特搜隊執行地震等重大災害人命搜救的應變效能。

這次捐贈涵蓋了國際救援五大編組的救援裝備，包括管理、搜索、救援、醫療、後勤，其中包含了生命探測器、無人機、充電式搬運車、堆高機、CPR訓練裝置、自動心肺復甦器、生理監視器等救援器材。此外，愛爾麗國際醫療集團更特別捐贈兩隻搜救幼犬並負擔其所有訓練費用，待犬隻通過IRO國際評量及消防署國家搜救犬認證後，就會正式成為消防署特種搜救隊執行人命搜救的一員，這些新式的救援利器將為我們直屬中央的搜救隊伍提供更有效的支援，確保他們在應對各種災害時能夠更有效率地執行任務。

消防署署長蕭煥章也特別出席捐贈儀式，表達感謝愛爾麗國際醫療集團力挺消防的義舉。消防署署長蕭煥章表示，這次捐贈的裝備器材，讓消防署搜救隊配備更新式、更高效，也讓他們更有自信的走入國際相互支援合作的領域，由衷感謝愛爾麗國際醫療集團的熱心公益、慷慨捐助，以及對臺灣所展現的關懷與愛心。