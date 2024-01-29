第14期三花誌 引領民眾走進台北士林

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最新一期的三花誌現發行中，第14期的三花誌引領讀者來到最受歡迎的宜居城市之一的台北士林。以三花樂齡館為中心，延伸周邊的知名景點、在地美食以及特有的文化場域，本期介紹國家級藝術殿堂－故宮、學術與互動體驗兼備的場域-台北表演藝術中心、台北天文館、台北市立科學教育館，並由第三屆500盤評審－美食部落客Tracy介紹不可錯過的城市美食，三花日式料理利用當季新鮮食材推出冷冽清新的創意料理，總是令人驚豔。

另外，三花基金會長期關懷偏鄉弱勢教育，本期內容介紹接受協助的台東康樂國小，如何運用得天獨厚的專業溜冰場以及國家級教練推手，帶著孩子們，用輪下功夫，盡情玩轉人生。以及新北市愛鄰希望關懷協會，不放棄任何一個需要幫助的孩子，在孩子的需要上，看見自己的責任，陪伴孩子走過低潮。

三花棉業自1969年創立以來，從專業襪子工廠延伸到內衣褲、毛巾，更拓展至食衣住行各領域，以舒適生活提案者的角色，提供消費者品質優良的商品、多元的服務為己任，這本三花誌手札，是想要把地方的美、人文故事傳達給大家，深入淺出的撰寫方式讓每個人都能輕易閱讀。

《Sun Flower三花誌》Vol.14已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱，《Sun Flower三花誌》電子書同步於三花棉業官網線上閱讀及下載。