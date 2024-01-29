波蜜結合AI 進軍團購市場

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台灣知名飲料品牌波蜜，自民國61年創立以來，深耕台灣市場近半世紀，憑藉著不斷創新的產品與服務，成功在競爭激烈的飲料市場中站穩腳步。日前波蜜宣布正式進軍團購市場，並結合AI科技，開創獨特的銷售模式，成功創造千萬營業額，展現品牌不斷進化與創新的企業精神。

面對市場的變化與科技的進步，波蜜積極擁抱變革，透過資訊整合系統與ERP流程的全面E化，提升業務效率。此外，波蜜與「西川系統」公司合作，開發客製化行動商務平台與AI智能系統，讓業務單位能更有效率地管理客戶資訊。隨著電商平台的興起，波蜜亦與多家知名電商平台合作，拓展銷售通路。

疫情時代的來臨，加速了團購生態的發展。波蜜洞察到團購市場的潛力，積極與全台6個營業團隊合作，建立地區型的團購通路。波蜜更進一步，成為首家為團購主建構AI智能平台的公司，提供團媽們24小時的進貨平台與完整的銷售服務，透過LINE訊息及AI技術的整合，模擬業務對話，提升團媽與業務團隊的工作效率。

波蜜的團購銷售業績斐然，每月為團媽帶來300萬～500萬的營業額，年營業額高達5千多萬。AI智能系統上線後，團媽數量從400多位增加至1,000多位，預計未來將創下年營業額破億的佳績。

波蜜的成功轉型，不僅是台灣飲料業的一大突破，更是對團購市場的一次深刻革新。波蜜將持續以創新的精神，為消費者帶來更多元、更便利的購物體驗，並為台灣飲料市場注入新的活力。