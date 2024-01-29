人氣債券ETF 愈跌愈吸金

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1月前十大人氣債券ETF受益人大增

由於美國經濟數據相對佳，加上美國聯準會（Fed）官員釋出鷹派預期，近期美債殖利率出現一波小反彈，使債券ETF價格跟著回落，由於市場堅信Fed會啟動降息，債券ETF愈跌，投資人更勇於挺進。

依台灣集中保管結算所資料顯示，元月19日止，受益人最多的人氣債券ETF已逾百萬人來到101萬人，近周長天期債券ETF價格再跌，投資債券ETF受益人再增加3萬餘人，來到104.23萬人。

受益人一直居冠的元大美債20受益人數至元月26日時已來至25.3萬人，近一周又增加5,000人；首檔月配息的群益ESG投資等級債20+人氣更爆棚，去年12月5日才掛牌交易，上市未達2個月，受益人數居債券ETF第二，到26日人數已來到15.4萬人，近一周增加1.1萬人，因應持續湧入的資金，群益投信已二次追募；排名第三的國泰20年債ETF近一周同樣增加0.66萬人來到14.29萬人，不難看出投資人資金前仆後繼湧入債券ETF盛況。

群益投信ETF及指數投資部副總經理張菁惠表示，主要央行立場轉鴿，降息幾乎已確立，債券收益率處相對高點，存債仍具吸引力。建議挑選債券ETF可把握四大準則，即天期長、安全性高、報酬率高及收益率高，既可穩健收益，又有後續貨幣政策反轉下潛在資本利得空間，受惠程度高的長天期美債ETF，及產業安全性高、報酬表現高、收益水準較一般投資級公司債更優。

中信高評級公司債經理人游忠憲指出，今年1月以來美國經濟數據具韌性，加上聯準會官員鷹派預期，使市場逐步修正對3月降息預期，26日芝商所FedWatch工具顯示，Fed在3月例會按兵不動機率來到48.4％，整體投資級債利差逐步縮窄，顯示企業營運基本面及自由現金流相當穩健。

展望後市，下半年美國經濟軟著陸機率較大，目前相對看好投資級債券ETF，具穩定配息也能兼顧資本利得，全球景氣不確定風險增加，建議分批布局長天期美債ETF，追求未來美國聯準會利率政策轉向後潛在資本利得。