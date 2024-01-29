降息前一季 卡位非投資級債好時機

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降息前三個月進場投資美國非投資級債報酬

美國聯準會降息時間延後，依歷史資料顯示，降息前一季是卡位美國非投資級債好時機，持有三個月平均報酬率即有4％。

保德信指出，市場預期聯準會降息時間推遲，最快5月才有機會，根據1984年以來統計顯示，只要在降息前一季進場持有美國非投資級債，持有三個月、一年分別可達到4％、5.5％的表現。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，統計過去六次降息，只要降息前三個月進場投資美元非投資級債指數，持有至降息發生當月底，指數報酬率百分百正報酬，且平均報酬率為4％；至於降息前3個月進場並持有1年的平均報酬率則為5.52％，正報酬率亦將近7成。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，美國10年期公債殖利率去年10月底已持續下滑，使各類債券價格受到明顯激勵，今年各類債券利差再下滑空間有限，債券投資今年要掌握的並不是債券資產價格上的機會，而是要鎖住殖利率的收益優勢，即利息收益是為各主要債券報酬的主力。建議投資債券可鎖定擁有較高收益率的美國公債、美國投資等級債與美國非投資等級債。

聯博集團固定收益共同主管與信用資產總監葛尚．狄斯坦費更看好全球非投資級債。他認為，自2000年以來，全球非投資等級債券有63％的時間勝過美國非投資等級債券，尤其聯準會停止升息後，全球非投資等級債券的表現會更勝一籌。

雖然升息近尾聲，但市場對未來降息預期已往後推，預估今年中或年末才會出現，整體金融環境持續緊縮，短期內市場依舊會出現波動。儘管非投資等級債券基本面穩健，預估美國非投資等級債券違約率恐上升至約4％～5％，違約多半集中在評等較低的CCC等級債券，因此仍宜選擇投資評等較佳的BB與B等級。