臺銀 推網銀查詢安養信託服務

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隨著人口老化問題日益嚴重，長者晚年生活將面臨居住環境、自我心靈調適及財產管理等問題，尤其近來詐騙事件猖獗，為長者提供可靠的財務安排是當前社會亟需關注的重要議題。為提升客戶的便利性和服務，臺灣銀行將安養信託相關查詢功能整合至網路銀行，使臺灣銀行安養信託委託人可以隨時隨地透過網路銀行輕鬆查詢安養信託專戶的相關資訊，包括餘額、交易明細等。

臺灣銀行信託部經理張梅君表示，在多場信託說明會上有多位客戶反映希望能更即時瞭解信託專戶資訊，臺灣銀行也立即回應客戶需求，增加網路銀行查詢信託專戶資訊功能，為客戶帶來更便捷、即時服務體驗，協助客戶能夠輕鬆掌握信託財產情形，創造更安心的財務管理體驗。透過安養信託的安排，可以提供個人和家庭一種可靠、彈性且貼心的財務管理方案，讓民眾能夠確保自己和家人的資產安全。透過設立安養信託，將財產交由受託人管理，以支付未來生活費用及可能的醫療和照護支出，不僅能為長者解決資產管理煩惱，同時也可避免可能發生的糾紛和風險。

臺灣銀行積極宣導和推廣安養信託，推出「樂活人生安養信託」商品，將申辦流程簡化，也無金額門檻限制，並走入全臺各地協會、社福機構及社區老人中心進行安養信託宣導，直接面對面解答民眾信託問題，讓民眾能更瞭解、接受「信託」帶來的好處。

若委託人已是臺灣銀行網路銀行使用者，即刻可於網路銀行查詢信託相關資訊；若尚未申請該行網路銀行者，於申請後即可使用此項信託查詢功能。對於未來，臺灣銀行將繼續努力，不斷創新，秉持專業、負責和創新理念，為客戶提供更全面、更貼心的信託服務，致力成為民眾信任和倚賴的銀行。