台股慢牛 分批布局迎金龍

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台股ETF今年以來漲幅前十名

半導體題材強勢領漲帶動台股連六紅，25日站上期待已久的「萬八」（18,000點），但隔天卻得而復失，觀察這波台股上攻，科技股與金融股各有表現，投信法人認為，農曆年封關前台股慢牛，建議分批布局台股基金，迎春節後金龍年行情全面啟動。

凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，台灣製造業採購經理人指數（PMI）仍位於榮枯線下，經濟年增率將於今年第一季達到高峰，再逐季放緩，顯示全年經濟可能為緩復甦格局；雖看好AI仍是長線投資主軸，但評價已不便宜，若未來供應鏈業績無法達成市場的樂觀預期，股價將有一定程度的修正風險。建議分批布局具備低波動、高股息、下行風險控制等多因子的高股息ETF，降低波動風險，在台股慢牛格局中布局。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民指出，依以往歷史經驗，美國近40年來六次快速升息後進入降息循環，股市上漲機會居多，顯示在升息告一段落後，利率對市場影響程度降低，企業及經濟基本面將對股市給予更重要的影響。整體來看，美債殖利率開始下降，有利台灣市場資金動能，台股震盪後仍將有高點可期，建議利用回檔整理格局分批布局。

台股行情熱絡，帶動台股ETF買氣暢旺，台股ETF規模已超過新台幣千億元，但主要集中在大型股，多檔ETF聚焦科技股、大型權值股，買愈多台股大型ETF也愈容易集中在某些個股，例如晶圓龍頭公司、大型科技股等，若能在布局台股時納入中小型ETF，可望讓投資人標的更加多元與分散，也更能掌握資金在各類股輪動時的投資機會。

日盛投信台股投資研究團隊分析，近期台股盤面結構輪動，技術面呈現破低翻揚突破壓力的多頭架構，化解技術面轉弱疑慮，美國重要龍頭企業財報表現亮眼，科技AI概念股股價創高，顯見市場對AI樂觀情緒升溫，加上台灣半導體龍頭廠法說會釋出樂觀展望，半導體、AI成為盤勢再攻關鍵。

根據彭博資訊估算，全球生成式AI市場規模正以每年42％的速度擴張，預料2032年將達到1.3兆美元，約是2022年的32倍，長期成長動能無虞。