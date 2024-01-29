AI席捲 台股半導體機會來了

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股半導體ETF今年受益人數與規模增減概況

受惠於AI需求持續強勁，帶動半導體商機，根據世界半導體貿易統計協會的預估，人工智慧晶片需求持續成長，今年全球半導體估將成長13.1％，至創紀錄的5,883.6億美元，美國大型科技股近期表現強勢，帶動台灣半導體股接力表現。

投信法人表示，台灣擁有完整的半導體上、中、下游聚落，且包括晶圓代工、晶片設計、封測等在全球具有高市佔率與高競爭實力，在AI發展浪潮中受惠程度大，建議趁勢透過台股半導體收益ETF來建立部位，搶搭產業成長契機，還能掌握配息，共享半導體企業的營運成果。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，半導體廠庫存調整已告一段落，補庫存需求重啟，半導體業今年景氣復甦有望，再者，AI商機題材持續發酵，將進入高速成長期，自GPU擴展到ASIC，再從雲端擴展到邊緣運算，相關供應鏈與題材前景看好，而台灣半導體供應鏈完整，更有望從中受惠。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊認為，半導體產業復甦漸趨明朗，經過去年一整年科技業調整庫存後，貿易量恢復成長，只要地緣政治不再惡化，台灣製造業將轉為正成長並逐季成長。高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用都將推動製造業生產動能。去年AI概念崛起，美國科技龍頭股價屢創新高，隨技術成熟、大量應用推動普及化，台灣相關龍頭廠商值得期待。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊強調，科技創新將帶動需求，台股過去10年指數年度正報酬基本上至少也維繫2年～3年，去年第三季企業獲利表現優於預期，企業獲利下修潮結束後，上修循環週期啟動一般可延續2年，將支撐台股今年繼續走多頭格局。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹預期，農曆年後台股開紅盤，市場估中長線多頭人氣將重新整隊出發，延續這波多頭格局，若看好後市，年前可抱緊半導體ETF過年，有望由AI紅利帶旺半導體「龍光煥發」財。