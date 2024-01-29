政策利多連連 陸股有望翻身

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A股基金今年以來績效前十名

大陸國務院常務會議之前釋出將加大中長線資金入市力度，以達到穩市場與穩信心的目標，近期果真釋出許多政策性利多及補貼，尤其2月5日再降準2碼釋出人民幣1兆元（合新台幣4.4兆元）活水。法人認為，大陸當局推出這一連串救市措施後，將有利股市啟動反彈行情。

陸股原本是法人2024年相對不看好標的，但因本益比低，股價夠便宜，半數仍看好陸股長期投資潛力。但隨官方近期頻頻對陸股釋出利多，多家投信認為對陸股走勢有明顯激勵效果，有機會提前翻轉陸股，讓陸股走出盤跌格局。

中信中國50ETF經理人陳雯卿表示，人行宣布降準預計可增加人民幣近兆元流動性，有利股市反彈。以中央匯金出手的歷史來看，國家隊進場後短期能恢復市場信心，有效止住市場崩跌，如今股市已經被超賣，市場態度較悲觀，此舉有望提振市場信心，但仍需視實際政策出台內容，及長期的基本面復甦而定。

富蘭克林華美中國A股基金經理人蘇士勛指出，陸股上月一波反彈後，1月第二周又進入修正整理，以去年11月經濟數據不瘟不火，陸股的亮點是有限，但在官方端出不少牛肉後有機會吸引投資人進場，在新年來臨進入旺季後，外資回流，確實有機會拉抬買氣。

近二年陸股相對全球股市走勢疲弱，為提振股市，近期大陸官方頻頻推出救市利多，包括大陸決策官員考慮砸約人民幣2兆元救市及國務院再度宣示要穩市場、穩信心，且從2月5日啟動降準等政策大作多。這些政策利多若未來再搭配春季行情。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真強調，A股今年表現值得期待，從2010年以來A股存在7次明顯的春季行情，行情平均持續53天左右，最早開啟於12月初，最晚開啟於2月初，春季行情存在的核心因素，一為基本面的邊際改善，二為流動性或是政策的寬鬆。此外，估值和情緒偏低也有利於開啟春季行情，第一季大陸基本面、流動性和估值情緒，均符合春季行情存在的條件，配合政策積極作多是有機會翻轉A股頹勢。