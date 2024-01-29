陸局勢未穩 印度成投資新寵

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大陸經濟前景持續不明朗，導致市場產生疑慮，外資持續減碼陸股、外商也預期對陸資本投資將減少，在此同時，印度趁勢崛起，股票總價值超越港股，成為全球第四大市場，公股銀預期印度成為投資新寵兒，將帶動整體經濟未來可期。

第一銀行最新報告指出，大陸2023年12月70個大中城市新建商品住宅價格月減幅度擴大，由月減0.37％增至月減0.45％，創下2015年2月以來的最大減幅；同時當月中古屋價格較前月則維持月減0.79％，仍處於2014年10月以來的最大跌幅。國際投行預計今年大陸房地產銷售與新屋開工率都將下降一成，GDP成長預期也遭下調，一銀表示，若政府未有進一步對策，房市恐怕會持續拖累大陸經濟。

兆豐銀分析，由於大陸經濟與政策存在一定的不確定性，國外企業紛紛將獲利匯回母國、對大陸進行減碼，而不是再投資，這也導致去年第三季的外國直接投資（FDI）出現1998年以來的首次負值。駐華外企對大陸的信心指數也明顯下降，且根據國際機構查訪，有4成皆預期資本投資將減少，在跨國企業對大陸信心持續減弱下，預期陸股恐將持續打底。

反觀外資持續搶進日本、印度，帶動日本東證指數與印度Sensex指數表現，去年國外機構投資人（FII）資金淨流入印度金額達210億美元，創下近十次高，也回補2022年的資金流出。資金及企業陸續進駐印度，可促進國家整體經濟發展，進而推升人民所得，讓印度經濟成長「逆風」、無畏全球景氣放緩，印度官方也預估，2024財政年度GDP成長率將達7.3％，成為全球成長最快的國家之一。

看好印度股市，公股銀也提供相關財管商品。合庫銀指出，該行提供多元印度市場相關的債券型、股票型基金供客戶挑選，不過，鑑於俄烏戰爭、以巴衝突與年底美國總統大選等因素，預期資本市場仍有潛在風險。合庫銀建議，客戶以定期定額投資模式操作。

預期今年度美股、歐股、台股、日股及印度股市等五大投資主軸應仍有不錯的表現，合庫銀從中篩選優質基金，作為定期定額精選基金標的，供客戶運用定期定額，分批進場管控風險。