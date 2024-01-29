題材加持 生技醫療基金 今年來全賺

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隨美國聯準會暫停升息，市場投資情緒改善下，成長型醫療保健股近期也迎來反彈，迎來30年最佳開年表現，今年來MSCI生技醫療指數上漲1.84％、NBI指數上漲1.59％，連帶生技醫療相關基金今年來表現也是全數上漲，截至23日止，前五強基金累積漲幅超過3.5％，其中群益全球關鍵生技基金與PGIM保德信全球醫療生化基金更有超過5％的漲勢。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，隨著通膨壓力下降，利率風險同步放緩下，自去年第四季以來醫療保健類股迎來反彈。後市來看，在升息循環靠向終點下，市場投資氣氛改善，生技醫療產業基本面仍屬穩健，且隨著全球有多款藥品將面臨專利懸崖，產業併購案可望更為頻繁，有助帶動相關個股表現，此外，在新療法推陳出新下，如細胞療法、基因療法持續導入到醫療過程上，以及特殊藥物使用量增加下，亦有助於相關廠商之營運表現。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，雖然近一周MSCI醫療指數走跌，不過綜觀今年驅動醫療生化產業有三大重點，首先是利率有望向下緩解中小型生技無族群的籌資壓力，二是自去年來在全球爆紅的減重商機，三為AI結合醫療的商機。

過去高利率環境中，小型股由於資金需求程度較高，不利小型股投資氣氛，如今市場預期聯準會將開起降息循環，已開始推升生技中小型族群表現，且XBI指數評價面目前仍低於歷史均值，預期下檔風險相對有限。

景順投信強調，持續長線看好人口老化和醫療保健需求的成長趨勢，全球康健投資方向偏重有研發創新技術實力和擁有持續增長潛力的公司，及長期醫療行為轉變的潛在受惠公司。

安聯投信認為，生技類股近期在評價面回升提振下有所表現，尤其是部分新藥的研發題材、持續發效。拉長期間來看，生技醫療長期成長動能在於全球人口老齡化，及未滿足的醫療需求仍高，醫療創新也將持續推升生技產業投入及併購題材及成長引擎。