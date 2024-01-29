PIMCO專家：美經濟軟硬著陸 債市都甜

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美國大選年，前總統川普民調領先現任總統拜登，對市場是利多或利空？債市專家PIMCO核心策略投資長Mohit Mittal表示，預測大選結果並不容，且現在還言之過早，但可確定的是，大選年市場一定會有波動，但有波動就有機會，就看當選人祭出的政策與現在的差異，可能影響國防、綠能、貿易等各方面，才能知道投資方向與機會。

Mohit指出，總統大選只是短暫影響，長線還是要看通膨、經濟數據，他認為，未來美國經濟不管軟著陸、硬著陸，債市都有甜頭。PIMCO預期美經濟「軟著陸」機會大，若目前的經濟態勢持續下去，債券基於目前的初始殖利率水準，有機會締造類似股票的報酬，倘若經濟陷入衰退、硬著陸，降息幅度就會加大，債券表現也可望優於股票；而即使通膨再度升溫，高初始殖利率可望為債券帶來緩衝。

今年比去年更接近降息時點，未來18個月美聯準會降息機率大，PIMCO預估最可能落在今年6、7、8月，若是美經濟軟著陸，降息幅度會在150至200點基準點，若經濟陷入衰退，則降幅恐在300個基準點以上，不論哪種情境，債券都提供比現金高的殖利率，值得現在先鎖定。

目前許多債券都出現低於史上平均價位，美國核心債券包括美國政府、政府相關企業、或主要企業所發行的債券，目前殖利率4.7％；全球綜合債券包括各種全球投資等級債，像已開發市場和新興市場債券發行人所發的國庫債、結構型債券、其他政府相關債券，殖利率5.1％。

凱基ESG BBB債15+ETF基金經理人劉書銘認為，今年聯準會轉趨鴿派，市場預期美國將緩步降息，風險偏好顯現好轉，有利帶動債市表現，其中BBB等級債券提供投資等級中較高收益率，且投資等級公司債發行人的信用狀況穩健下，持續看好信用品質良好的BBB級債。

國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸分析，去年12月聯準會暗示不再升息，點陣圖預計今年可望降息3碼，根據芝商所資料顯示至1月22日，預估降息時點從3月延至5月，但降息趨勢不變，建議把握債市高利機會，布局降息循環所帶來債券資本利得空間。