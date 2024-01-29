基金定期定額 公股銀祭優惠

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公股銀2023年基金業務成長情形

公股銀持續衝刺基金規模，今年重點之一就是鎖定「定期定額」。公股銀主管指出，基金定期定額可以長長久久擴大資金池，對於收入更加穩定，對投資人而言也能分批進場、平均成本，因此積極推動基金定期定額，甚至比照壽險公司推出各類獎勵活動，可以獲得獎勵、獎牌等，希望拉高定期定額的業績。

由於現在許多基金平台及民營銀行都打出「零手續費」吸引投資者目光，公股銀則希望以服務取勝，也會搭配推出相關的投資優惠或是調降投資門檻等，希望降低投資者的成本，也會持續宣導定期定額績效比單筆穩定，又可以降低平均成本的優點，鼓勵客戶長期定期定額投資。

公股銀主管指出，財政部推動「雙引擎、雙翅膀」，就是希望在原先強勁的企金業務基礎外，積極推動個人金融、財富管理業務，建立多元獲利管道。其中，各銀行的基金規模都在千億元以上，收入相當穩定。

第一銀行主管指出，現在持續推展定期定額基金重點業務，除了訂定銀行內部的績效考核目標來提升推展動能及重視程度外，也會舉辦行銷激勵活動，搭配提供精選標的、行政獎勵措施及教育訓練等，以持續擴增投資規模。

彰化銀行為開拓小資族理財商機同時推展數位存款，預計於今年將針對已開立數位存款的客戶，透過網銀辦理定期定額投資，降低申購金額門檻，並透過搭配現有的網銀申購手續費優惠，如數存暨信託合併開戶成功，一年內的首次交易日，以行動網銀或APP申購基金，當日不限契約數，定期定額交易皆享有特殊優惠等，希望吸引年輕族群進入投資理財。

臺灣企銀則針對銀行的中小企業及機關團體等客群，提供到場為其員工舉辦小型客戶說明會的服務，以直接接觸潛在客戶方式，提升定期定額基金業務的滲透度。

合庫銀行今年第一季推出定期定額專案，提供相關措施激勵分行拓展定期定額業務，另推出精選基金標的，提供申購手續費3.8折優惠，協助客戶以定期定額基金方式掌握未來1年～2年主流產業上中下游趨勢與主要新興經濟體的投資契機。