公股銀衝刺基金 強化ESG元素

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公股銀去年市場動盪下，基金業務仍持續成長，在今年衝刺基金業務上，公股銀也強化各類基金，其中ESG更成為重點中的重點。

第一銀行去年國內外基金承作量年成長超過13％，截至去年底架上基金檔數約2,390檔、年增約4％。一銀除引進及推展市場主流、潛力商品上架銷售外，同時推動ESG理念，引進有關ESG及社會責任、氣候變遷及受惠新產業型態等具題材性的主題式基金商品。

華南銀行截至去年底，上架國內外基金共約4,063檔，信託金額2,178億元，年增214檔，信託金額共增加約145億元，產品數及信託金額增幅分別約為5.56％及7.13％。

華銀上架局勢相對看好的國家、產業等的國內外基金標的外，其中掌握ESG商機投資機會，精選符合未來減碳重點或趨勢（如能源效率、低碳運輸等）概念股商品，提供客戶關注氣候變遷的投資標的。

彰化銀行去基金商品業務成長逾1成，目前架上約有3,000多檔，為順應市場潮流及滿足投資人多元需求，上架近百檔境內外基金，並看好日本及多重資產基金。展望今年，將持續兼顧成長與收益，朝股債均衡發展的方向邁進。

彰銀主管指出，美國聯準會預計今年降息，展望債券市場仍然看好，除續推高評級的政府公債及公司債，亦可分散至不同債券商品，預計於3月IPO優選非投資等級債券基金，提供投資人參與非投資等級債長期獲利的機會。

臺灣企銀去年第四季新增海外股、ETF等商品，以提供客戶更多元的投資選擇，將搭配基金定期定額推廣爭取資產增值，另視升息情形逐步推動單筆基金及海外債券等風險性資產逢低布局。

土地銀行基金部分將強調定期定額，以ESG商品為主軸。整體商品結構將較2023年更為均衡，基金、保險、國外債均不偏廢。