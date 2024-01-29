今年銷量續衝 電動車基金氣盛

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電動車概念基金績效

據外資券商預計，今明年全球電動車銷量將分別各有20％年增率，且根據《經濟學人智庫》報告，今年全球電動車銷量年比可望成長21％，達1,490萬輛的水準，占全球新車銷量的24.6％，及中汽協報告，今年大陸電動車銷量有望超1,100萬輛，年增率達22％，銷量力道依然強勁，產業商機看好。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據各國官網統計歐洲八國去年新能源汽車銷量222萬輛，年增率7.15％，因稅負優勢挹注銷售基本盤，今年銷量有望突破360萬輛。當前車企積極調整供應鏈重獲補貼資格，預計第二季更多車型重獲補貼，加上新車型交付有望帶來下半年電動車銷量提振，今年美國電動車銷量有望突破194萬輛，年增率將可達33％，整體市場熱度不減。

展望今年，車用半導體產業營收仍將高於整體產業水準，增幅依然保有1成以上的成長空間，今年車用半導體營收有望持穩向上。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，統計去年全球電動車銷量較汽車市場成長更顯著，年增率高達39％，銷售量達1,422萬台，今年估計全球電動車銷量將超越1,800萬台，年增率仍接近3成高水準，成長性仍相對明確，可望帶動相關供應商的業績持續成長，進一步激助相關基金的漲升行情。

去年其他地區的電動車銷售量也有顯著增長，包括澳洲、印度、泰國、土耳其、巴西、馬來西亞等國家的電動車市場正逐漸崛起，成為全球市場銷量增長的新亮點，電動車在全球銷量擴散下，有助於長線穩健的發展。

安聯投信台股團隊認為，半導體產業從前年第三季庫存調整至今，目前已回穩，今年將重回成長趨勢。

車用半導體預計近期柴油年增率可望落底，電動車半導體用量較燃油車增加，庫存接近調整尾聲，及評價面等可量，逐步建立長期項目。

AI族群去年下半年休市沉澱後，搭配明今兩年正面展望，仍是市場主流，IP、ASIC長期趨勢不變，更多雲端和汽車大廠投入自研晶片，台廠可望逐步增加市占率。