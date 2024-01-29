3～4成新客戶加入 吸引小資族 百元也能買基金

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公股銀以穩健、值得信賴的形象吸引高資產財富管理客戶，如兆豐銀、合庫銀皆在國銀高資產財管規模上名列前茅，不過，除了億元級客戶之外，公股銀近期也加強針對小資理財客戶的耕耘，擴大目標族群，推出較低至千元、甚至百元即可申購基金的低門檻，配合透過給予高折扣手續費優惠，讓小資族也能跟上投資機會，有效吸引3成至4成的新客戶。

為推動普惠金融，致力降低投資門檻，合庫銀行特於線上建置「小資大趨勢千元基金專區」，專區自去年12月28日上線，經由合庫銀行團隊精心篩選專區標的，以協助客戶掌握未來1到2年主流產業上中下游趨勢與主要經濟體的投資契機。

為了貼合年輕小資族使用習慣，今年第一季針對網銀用戶定期定額下單給予3.8折手續費優惠，使用電子對帳單的客戶，每筆申購金額最低門檻放寬至新台幣1,000元。

合庫銀表示，之所以降低定期定額基金投資門檻，並推出主題式趨勢投資專區，就是為了讓投資對於一般民眾來說，更加輕鬆、好入手。

第一銀行為滿足年輕族群理財需求，在年初推出iLEO「百元奇基」基金投資功能，調降基金門檻為新臺幣100元，提供客戶快速瀏覽「十大主題選基金」及包括「利息投、每月投、每旬投、每日投、嘗試投」五種投資方案，其中「利息投」能利用數位存款帳戶的利息，定期定額投資基金，今年第一季也同樣提供手續費超低優惠。

兆豐銀行則是推薦年輕、小資的上班族，選擇較為輕鬆上手的基金投資。例如「豐來運轉─定期（不）定額基金專案」，精選20檔基金，客戶透過網路銀行或行動銀行以定期（不）定額方式申購基金，可獲最高申購手續費3折優惠，讓投資人依據自身風險屬性挑選合適投資標的。