彰銀攜華山送愛心年菜 溫暖弱勢長者

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寒冬送暖，彰化銀行攜手華山基金會合作「愛老人 愛團圓」公益活動，25日假台北孔廟舉辦「趣味作伙來 咚咚『龍』咚鏘」，由彰銀董事長凌忠嫄、總經理周朝崇與華山基金會副秘書長郭慧明陪伴40位華山長輩互動同樂，感受非洲鼓、川劇變臉、魔術的震撼演出，並為長輩獻上愛心年菜與義工手作毛帽、袖套，在歡喜熱鬧的氣氛中，提前迎接龍年的到來。

彰銀響應老吾老以及人之老的理念，自103年起已連續十年與華山基金會合作年菜專案關懷獨居長者，同時配合辦理志工活動回饋社會，迄今已嘉惠長輩超過9,221人次，參與志工約830人次。今年更是第四年加碼贊助年菜百萬元，認捐1,111份年菜，將於農曆年前出動志工送年菜到家，讓獨居長者在過年期間也能享用豐盛的年菜，感受社會的關懷與溫暖，服務範圍擴及台北、新北、桃園、臺中、臺南及高雄地區。

此次活動，由醒獅團兩隻可愛小獅活潑開場，「啪哩啪哩非洲鼓舞團」帶來西非鮮明熱烈的輕快節奏，精采的川劇瞬間變臉秀及近距離奇幻魔術表演，逗得長輩個個樂開懷，掌聲、驚呼聲不絕於耳，現場洋溢歡樂氣氛。表演結束後在導覽人員陪同下進行孔廟文化及古蹟巡禮，感受儒家思想的精神風範。

彰銀長期關注弱勢族群，有感於臺灣人口邁入高齡化社會，相關長期照護需求不斷攀升。彰銀期望拋磚引玉，邀請社會各界助孤老一份溫飽，從捐一份年菜開始，溫暖弱勢長輩的心，進而協助更多需要幫助的族群，將善的力量擴散出去，為弱勢點亮溫暖的光。