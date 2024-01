2023…美國罷工年

新聞提要■美國去年全年發生近400次罷工,由於這些罷工為勞工成功爭取更多權益,因此專家預測今年還會有新一波罷工跟進。

文■蕭麗君

精句選粹■There were nearly 400 strikes in 2023, and experts think there’s more to come: “Nothing succeeds like success”.

去年全美勞工走上街頭為自己發聲,讓外界無法忽視他們的存在。

根據康奈爾大學產業與勞工關係學院博士候選人卡拉斯(Johnnie Kallas)提供的統計資料顯示,自2023年1月1日到11月30日期間,全美總共發生了393起罷工,參與勞工人數更超過50萬。

至於美國勞工統計局的數據也指出,去年罷工規模超過千人的次數比2013年以來任何一年還要更多。

然而他們的罷工行動也取得顯著的成就。光是2023年第一季,有工會背後撐腰的勞工,在他們簽署新合約的第一年,平均薪資調漲幅度高達7%,創下2007年以來薪資漲幅最大的一年。

罷工是勞工終極絕招

荷蘭Groningen大學當代歷史助理教授雷斯尼科夫(Jason Resnikoff)表示:「我對勞工取得的進展感到驚喜且印象深刻。」他補充說:「一場大膽的勞工運動可取得卓越成就。」。

以下是去年美國部分工會取得的進展,以及專家認為這些成功對於其他勞工帶來的意義。

好萊塢編劇工會(WGA):在與環球影片和網飛等公司的影視與電視製片聯盟談判破局後,美國好萊塢編劇工會自去年5月起開始長達148天的罷工。爭議焦點包括串流媒體時代的勞工聘僱與版稅,以及AI在編寫未來內容方面扮演的角色。編劇協會在第一年取得了5%的加薪、各種節目的最低聘用水平,串流平台上熱門節目和電影的新獎金,以及有關AI使用的限制。

美國演員工會(SAG-AFTRA):該工會在去年7月與電影電視製作人聯盟(AMPTP)的談判陷入僵局後,前者展開長達118天的罷工。雙方爭執內容與WGA大同小異,在資方讓步下,SAG-AFTRA第一年獲得7%調薪,串流節目和暢銷電影的獎金結構進行調整,與針對AI使用設立新的保護措施等。

美國汽車工人聯合會(UAW):UAW工會去年9月與美國三大汽車公司的勞資談判失敗後,立即展開為期46天的罷工行動,藉此施壓福特、通用汽車和Stellantis。雙方的爭議主要在於薪資調漲與工人在電動車領域的工作。之後汽車公司終於低頭,在最後協議中,UAW勞工最少可獲得33%的調薪,升遷到高薪職位的速度加快,以及將電動車和電池相關職務納入工會的管轄範圍。

連醫護人員也上街

Kaiser醫療聯合會:醫療工作者在去年10月舉行為期三天的罷工,這主要是任職Kaiser醫療設施的受薪人員未能與資方談判達成協議。在這場罷工後,資方同意在合約第一年調高受薪人員薪資6%,此外還將實施新措施來解決人員不足的問題。

去年其他加入罷工行列的勞工還包括阿拉斯加漁民、麻州公立學校教育工作者與加州旅館員工。

專家指出,勞工與資方的對抗並非發生在真空,而是過去幾年來勞工對於職場不滿累積終於如浪潮般洶湧而來,並自然而然發生的情況。非營利組織Jobs With Justice執行董事史麥利(Erica Smiley)表示:「罷工成功是最具激勵力的事物」,他聲稱這為勞工爭取自身權益的運動帶來更多動力。