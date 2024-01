新聞提要■吃得健康「代價」可不小,然而不健康的飲食將導致肥胖,並間接帶來數兆美元的經濟影響。

精句選粹■Eating a healthier — or at least a more balanced diet — is not always as easy as it sounds, with food prices leading to large disparities between rich and poor communities in many countries.

吃得更健康、或飲食更均衡並沒有想像中這麼簡單,價格一直都是影響消費行為的一大關鍵。據英國食品基金會2023年6月發布報告指出,若以卡路里為單位,健康食物的價格通常是不健康的2倍。

健康飲食的重中之重,即為營養豐富的新鮮蔬菜和水果,然而在成本考量之下,消費者被迫選擇不太健康、過度加工的食品。倡議人士認為,高昂的價格導致許多家庭對於相對健康的食品購買能力降低。隨著全年獲得熱帶或非當季蔬果的需求上升,已開發國家也愈來愈依賴國際進口,導致全球供應鏈變得更長且更複雜。

美國是世界上最大的新鮮水果和蔬菜進口國之一,同時保持大量出口。儘管該國的產量多年來維持穩定,但在過去20年裡,其水果進口量增加129%,蔬菜進口量增加155%。

英國華威大學最近一項研究顯示,光是供應鏈中的固定成本,就導致美國消費者在十年內的蔬果開銷大增40%。該研究的作者之一Thijs Van Rens接受CNBC訪問時指出,新鮮蔬果的固定成本很高,其他產品則沒有此現象,他認為,「這項市場在設定正確的價格方面效率低落。」另一方面,不易腐敗的「超加工食品」相較之下愈來愈便宜。Van Rens說明:「垃圾食物很便宜,因為你可以永遠保存、批量購買、批量生產,甚至可以在價格便宜的時候交貨。」此外,食品基金會的報告發現,英國家庭購買的蔬菜數量已降至50年來最低。基金會高級經理Rebecca Tobi認為,在立法促使民眾購買更健康的食物方面,政策存在很大的差距,且消費者的選擇受到限制。

農業勞動力下降

工人短缺會影響食物供應鏈整體的穩定性,間接拉抬新鮮蔬果價格。據國際勞工組織(ILO)資料顯示,全球大多數國家的農業勞動力正在下降,尤其是歐洲和美國。此外,隨著國內勞動力的減少和老化,已開發國家傳統上依賴外國和季節性工人。

英國農民聯盟(NFU)調查發現,光是2022年上半年就有價值2,200萬英鎊(2,800萬美元)的蔬果被浪費,直接原因是勞動力短缺;美國2005至2022年間的臨時農工認證數量更是增加7倍。

英國政府希望推動農業生產自動化,減少對移工的需求,日本等人口老化國家已投資自動化農業設備。

極端天氣也是促使蔬果供應鏈複雜化的一大因素。中國、印度、巴西、土耳其和墨西哥為世界上最大的水果出口國。然而在過去五年中,這些國家皆受到極端天氣事件的影響。

極端氣候影響大

研究顯示,由於氣候變遷及能源成本的影響,英國家庭帳單平均增加605英鎊(770美元)。其中,僅天氣因素就占此增長的60%。

結論來說,根據世界銀行2021年的資料顯示,全球有31.4億人,也就是將近全球42%的人口,無法負擔健康飲食。健康食品的供應量逐漸減少,世界各地肥胖率飆升。世界肥胖聯盟預估,若不採取任何行動,未來十年內全球約51%人口可能會超重,到2035年,經濟影響將達4.3兆美元。

Van Rens表示,對大眾進行健康飲食教育,或在標記相關食品,只會對「富裕消費者」有效。他認為,多數民眾聚焦在食品公司的配方,或政府以補貼方式壓低蔬果價格。