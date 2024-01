新聞提要■各大咖啡品牌爭相搶進新加坡市場,寄望在這個金融重鎮站穩腳步,能讓他們擴大全球版圖。

精句選粹■Coffee chains are crowding Singapore in hopes of jump-starting their global expansions.

新加坡咖啡市場已十分飽和,但過去幾個月以來,至少有五家咖啡品牌在當地展店,包括中國大陸的瑞幸咖啡、印尼Kenangan Coffee與Fore Coffee、加拿大Tim Hortons與台灣的路易莎。這些咖啡連鎖店寄望成功立足星國,能成為他們國際擴張的跳板。

新加坡是瑞幸咖啡在中國以外的首個重要市場。據外媒統計,自2023年3月以來,瑞幸咖啡在當地設立30家分店。Kenangan Coffee2023年9月進軍新加坡市場後也開設四家分店。Tim Hortons有兩家據點,Fore Coffee與路易莎各有一家店面。

高級商場為主要據點

Kopi Kenangan在新加坡以「Kenangan Coffee」名稱經營,已在樟宜機場第二航廈與高島屋購物中心等位置開設分店,這些地點主打高檔品牌與商品。

Kopi Kenangan共同創辦人兼執行長蒂塔納塔(Edward Tirtanata)表示:「我們對於國際擴張極具野心。新加坡與馬來西亞僅是跳板,能讓我們擴展至更多國家。」

Kopi Kenangan創立於2017年,在印尼45個城市開設逾800家據點,馬來西亞門市也有22家。

蒂塔納塔表示:「新加坡是東南亞的樞紐。全東南亞的人都會飛來新加坡,包括轉機、旅遊或做生意等。成功打進星國,將幫助我們品牌拓展至更多國家。」

新加坡擁有全球金融重鎮地位,因此吸引各大咖啡品牌進駐。創投公司Monk's Hill Ventures共同創辦人Peng T. Ong表示,這就好比是開設餐廳連鎖店,第一個想到的地點總是紐約或倫敦。星國的金融中心地位,有助於咖啡品牌吸引國際投資人目光。

瑞幸咖啡則低調表示,他們在海外市場依然是「初學者」。該品牌2023年超越星巴克成為中國最大咖啡連鎖店。

全民咖啡熱

新加坡不分男女老少、收入高低,大家都愛喝咖啡。2022年7月當地調查顯示,近55%受訪者表示,受訪前一周曾買過咖啡。相較之下,亞太地區人均咖啡消費量為全球最低,原因是即溶咖啡市場趨於成熟,拖累咖啡消費成長緩慢。

全球連鎖咖啡龍頭星巴克在新加坡已打下一片江山,擁有超過140家門市。另一家連鎖品牌Coffee Bean & Tea Leaf也設立超過70家據點。

當地咖啡店競爭也十分激烈,本地連鎖品牌Huggs在星國擁有20家店面。據新加坡建屋發展局(HDB)2023年5月數據顯示,住宅區或商店街約有776家咖啡店。

國際咖啡連鎖品牌通常選在高檔商場與商業區開設據點,因此他們販賣的咖啡價格相對較高。據統計機構CEIC數據顯示,星巴克冷萃咖啡每杯售價約新加坡幣6.3元(4.73美元),當地咖啡店黑咖啡每杯平均售價約新加坡幣1.2元。