新聞提要■疫情過後,熱愛咖啡的韓國,在年輕人特別是在MZ世代出現了一種名為「茶Omakase」的風潮,這股風潮能否持續、甚至是取代長久以來對咖啡的熱愛,韓國茶界與學者都很好奇。

精句選粹■Given modern Koreans’ extraordinary love for coffee, the sustainability of tea omakase's popularity remains questionable.

韓國,是熱愛咖啡的國家,熱愛的程度,在韓國只要打開電視就能感受到,在不到十分鐘的廣告時間裡,至少會看到三個不同品牌的咖啡廣告,而且不論是在傳統市場還是大賣場、不管是走在大街、還是到小巷裡,總能找到咖啡小館。

韓國人熱愛咖啡、而且不論春、夏、秋、冬都有人要來上一杯Ice Coffee的習慣,還曾經躍上外媒,成為認識韓國的「特色」之一。

不過,韓國熱愛咖啡的文化,在疫情過後有漸漸被「踢(Tea)」到一邊的現象出現,最近一種名為「茶Omakase」下午茶的風潮在韓國年輕人間盛行。

茶Omakase風潮崛起

Omakase是日文,意思是「廚師發辦」,也就是外界熟知的「無菜單料理」,「茶Omakase」顧名思義即為沒有選單的茶飲食。韓國年輕人,特別是MZ世代(1981年~2010年之間出生的人)視「omakase」為高雅風尚,也因此在韓國衍生出各種可以想像的Omakase,包括韓牛Omakase、炸雞Omakase等。

對MZ世代來講,高價的Omakase如壽司,可能是他們消費不起的料理,但是茶Omakase相對而言是雖然不算便宜,但也不至於貴到消費不起,重要的是,茶Omakase依然是Omakase,優雅程度不變。

在首爾,享受一番茶Omakase,大約每人需花費40,000韓元~50,000韓元(約新台幣960~1,200元),且大多需要預訂,因為非常受歡迎。

受歡迎程度,引起韓國茶界及學界的注意,根據韓國學者專家的研究,茶Omakase會受到年輕人及MZ世代的追逐,是因為這個世代總是追尋「新」的事務,「咖啡」已不能滿足他們,同時,與咖啡相比,茶,提供了更多元的趣味性,整個泡茶過程,會使用到茶壺、茶濾、茶杯、茶盤、茶刀等等,可以像玩遊戲般的度過一個有趣的下午茶的時光,「有趣」,正是茶Omakase吸引喜歡體驗的MZ世代關鍵。

茶Omakase能夠形成一股風潮,當然不只是因為有趣,韓國茶文化產業研究所發現,韓國人熱愛咖啡的其中一項因素是,它也是重要的社交媒介,「喝咖啡」很多時候代表的意思是「談一談」。然而,在疫情期間、疫情過後,很多人開始想要有較為健康的飲料。

韓國茶文化產業研究所指出,有不少人在疫情期間透過喝茶擺脫雜念,而不是喝咖啡來提神,疫情過後,出現不少茶的愛好者,甚至是想要探索世界上各種不同類茶的人。

而這一批新出現的茶的愛好者,韓國學者專家研究指出,對他們而言,花更多的時間泡茶、飲茶比喝咖啡更有療癒效果。體驗泡茶、倒茶、喝茶的過程,有如進行了一場屬於個人的小劇場的演出。

而隨著茶的來源端上由廚師精心搭配的茶食,不論是配日式茶的最中(Monaka)餅,還是配中式茶的芝麻餅,或是韓式茶的韓國傳統餅,也是韓國MZ世代樂於享受茶Omakase的原因之一,對他們而言,那也是另一個樂趣。

或將取代咖啡文化?

只是,以韓國人多年喝咖啡的習性,茶Omakase的風潮是一時還是有可持續性,是否有取代咖啡文化的可能性,是韓國茶界、學者專家們都很知道,也相當關注的事情。