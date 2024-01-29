已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新聞提要■疫情過後，熱愛咖啡的韓國，在年輕人特別是在MZ世代出現了一種名為「茶Omakase」的風潮，這股風潮能否持續、甚至是取代長久以來對咖啡的熱愛，韓國茶界與學者都很好奇。

精句選粹■Given modern Koreans’ extraordinary love for coffee, the sustainability of tea omakase's popularity remains questionable.

韓國，是熱愛咖啡的國家，熱愛的程度，在韓國只要打開電視就能感受到，在不到十分鐘的廣告時間裡，至少會看到三個不同品牌的咖啡廣告，而且不論是在傳統市場還是大賣場、不管是走在大街、還是到小巷裡，總能找到咖啡小館。

韓國人熱愛咖啡、而且不論春、夏、秋、冬都有人要來上一杯Ice Coffee的習慣，還曾經躍上外媒，成為認識韓國的「特色」之一。

不過，韓國熱愛咖啡的文化，在疫情過後有漸漸被「踢（Tea）」到一邊的現象出現，最近一種名為「茶Omakase」下午茶的風潮在韓國年輕人間盛行。

茶Omakase風潮崛起

Omakase是日文，意思是「廚師發辦」，也就是外界熟知的「無菜單料理」，「茶Omakase」顧名思義即為沒有選單的茶飲食。韓國年輕人，特別是MZ世代（1981年～2010年之間出生的人）視「omakase」為高雅風尚，也因此在韓國衍生出各種可以想像的Omakase，包括韓牛Omakase、炸雞Omakase等。

對MZ世代來講，高價的Omakase如壽司，可能是他們消費不起的料理，但是茶Omakase相對而言是雖然不算便宜，但也不至於貴到消費不起，重要的是，茶Omakase依然是Omakase，優雅程度不變。

在首爾，享受一番茶Omakase，大約每人需花費40,000韓元～50,000韓元（約新台幣960～1,200元），且大多需要預訂，因為非常受歡迎。

受歡迎程度，引起韓國茶界及學界的注意，根據韓國學者專家的研究，茶Omakase會受到年輕人及MZ世代的追逐，是因為這個世代總是追尋「新」的事務，「咖啡」已不能滿足他們，同時，與咖啡相比，茶，提供了更多元的趣味性，整個泡茶過程，會使用到茶壺、茶濾、茶杯、茶盤、茶刀等等，可以像玩遊戲般的度過一個有趣的下午茶的時光，「有趣」，正是茶Omakase吸引喜歡體驗的MZ世代關鍵。

茶Omakase能夠形成一股風潮，當然不只是因為有趣，韓國茶文化產業研究所發現，韓國人熱愛咖啡的其中一項因素是，它也是重要的社交媒介，「喝咖啡」很多時候代表的意思是「談一談」。然而，在疫情期間、疫情過後，很多人開始想要有較為健康的飲料。

韓國茶文化產業研究所指出，有不少人在疫情期間透過喝茶擺脫雜念，而不是喝咖啡來提神，疫情過後，出現不少茶的愛好者，甚至是想要探索世界上各種不同類茶的人。

而這一批新出現的茶的愛好者，韓國學者專家研究指出，對他們而言，花更多的時間泡茶、飲茶比喝咖啡更有療癒效果。體驗泡茶、倒茶、喝茶的過程，有如進行了一場屬於個人的小劇場的演出。

而隨著茶的來源端上由廚師精心搭配的茶食，不論是配日式茶的最中（Monaka）餅，還是配中式茶的芝麻餅，或是韓式茶的韓國傳統餅，也是韓國MZ世代樂於享受茶Omakase的原因之一，對他們而言，那也是另一個樂趣。

或將取代咖啡文化？

只是，以韓國人多年喝咖啡的習性，茶Omakase的風潮是一時還是有可持續性，是否有取代咖啡文化的可能性，是韓國茶界、學者專家們都很知道，也相當關注的事情。