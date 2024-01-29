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大陸手機桌布市場亮點

新聞提要■現今的微信公眾號、抖音、小紅書中，關於手機桌布的內容，閱讀量突破逾10萬的很常見。在各大社群平台，甚至有專門討論桌布的百人、千人群組，談論及使用桌布儼然成為年輕人的新風潮。

自PC時代開始，再到目前的手機、智慧手錶等，桌布已成為這些智慧設備的門面與裝飾，每張桌布的背後都彰顯著人們對於生活的個性與態度。時至今日，與桌布相關的商機，甚至產業也越來越成熟，在技術與風潮的加持下，桌布正在成為一門全新的潮流生意。

Tech星球報導，「桌布」並不局限於手機桌布、電腦桌布、手表的錶面，還可以是社群平台的個性名片等，這些都是桌布的範疇。

隨著技術進步，桌布除了早年盛行的風景照、人物照主題以外，現在透過AI創作的虛構主題也很受到歡迎。有不少抖音直播主就透過AI工具創作觀眾姓氏桌布，供觀眾截圖保存。此外，桌布的解析度也大幅提升，例如4K及8K桌布，可以提供更清晰、細緻的圖像，讓用戶能夠更好地欣賞圖片的細節與色彩。

販售桌布店家增

不僅如此，好看的桌布，其商業價值也不可小覷。在小紅書上，販售手機桌布的店家並不少，銷售量破千的商品比比皆是，而且新品上線後，也很容易獲得用戶青睞，例如一款售價人民幣（下同）7.9元的龍年手機桌布已賣出700多份。抖音、快手、淘寶上也有類似的店家，而且銷售方案多元，除了散賣以外，有的店家還推出客製化包年服務，例如每個月為用戶設計二款至三款桌布。

小紅書上的手機桌布賣家李科指出，製作桌布需要付出很多心思。李科每個月都會在各大社群平台，以及年輕人聚集的潮流圈中，尋找受眾喜歡的潮流文化與最新焦點，然後根據這些內容去創作主題桌布。一般一個主題的桌布會做很多款，總有一款會受到大眾歡迎。而桌布的價格在2元至10元不等，如果是4K桌布，價格也不會超過10元，因為價格太高，消費者也不願買單。如果是包年客製服務，套餐價格在150元至200元。

李科表示，一位業內人士成立僅三人的工作室，在多個平台共開設六家店，每月綜合銷量超過2萬，還有數千名包年客戶、數百名群組用戶和商務客戶，粗估月收入達到12萬元。這門生意具有穩定性、虛擬性、高回購率、高獲利率、零客訴等優點，所以利潤很高。

另一方面，桌布本身也是一種內容，內容變現不亞於文字、短影音等載體。微信公眾號閱讀量破10萬的桌布內容不在少數，如果接廣告和桌布帶貨，一篇稿子收入可能超過1萬元，這還不包括其他商務合作等。

至於OPPO、vivo、小米等各大手機業者，也在擴大推動付費桌布業務。其中，vivo在自家手機中設置「i主題」付費桌布商店，OPPO則設立「樂劃鎖屏插畫大賞」的活動。

版權問題成亂象

值得注意的是，目前的手機桌布市場也面臨一些亂象與問題。首先，手機桌布的版權問題一直存在爭議，一些未經授權的桌布可能侵犯版權，對版權擁有者造成損失。其次，手機桌布市場競爭也非常激烈，一些平台和設計師為了吸引使用者，可能會過度追求視覺效果，而忽略桌布的品質及內容。最後，桌布容易被竊取，就算加上浮水印，也可能遭到竊取，要打擊這類非法行為並不容易。