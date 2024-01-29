紅海危機升溫 全球通膨不妙？美官員曝預測

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紅海緊張局勢不減反增，不僅推升航運成本，也干擾全球供應鏈，使各國再度面臨通膨升溫風險，美國總統拜登的能源安全顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）28日針對此事指出，成本雖有攀升跡象，但預料紅海危機對於通膨的影響有限。

葉門叛軍組織「青年運動」 （Houthi，另譯為胡塞武裝）為報復以色列轟炸加薩走廊，自去年10月以來頻頻攻擊行經紅海的船隻，使馬士基在內多家航運公司決定避開紅海、繞道好望角，然而因此舉將導致航程延長，燃油、保險成本激增，引發市場對於通膨復燃的擔憂。

霍克斯坦28日接受美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對國家」（Face The Nation）訪問，他在節目中坦言，成本確實出現攀升的跡象，特別是物流方面的成本壓力較能源方面的壓力更大，不過，他認為這些跡象對於通膨的影響仍相對較小。

霍克斯坦補充指出，美國將繼續採取行動，致力於減少並削弱青年運動的攻擊。

葉門叛軍組織「青年運動」上周五直接朝美國驅逐艦「卡尼號」號發射一枚反艦彈道飛彈，旋即遭到美軍擊落，由於此次攻擊行動為該組織首度對美國軍艦發動直接攻擊，因此被視為是紅海危機將惡化的訊號。

同一日，青年運動也針對一艘行經紅海附近亞丁灣的英國油輪「馬林魯安達號」（Marlin Luanda）發射多枚飛彈，導致船身起火，所幸無人傷亡，青年運動隨後證實，此舉是為逼迫以色列停止在加薩的軍事行動。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）透過聲明承認了上述攻擊，並表明該組織將繼續進行軍事行動，直到以色列的侵略行為終止，且糧食和醫療物資能夠進入加薩走廊為止。