1／29盤前》AI帶動Wi-Fi 7 這2檔迎備戰商機

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●全球科技巨擘財報大秀本周登場，微軟、Google母公司Alphabet、蘋果重磅出擊，為超級財報周掀高潮，恰逢台股進入農曆年封關倒數六個交易日，將成台股長假前最關鍵指引。高盛證券最看好蘋果，將其列入「優先買進清單」，對台系供應鏈帶動作用引關注。

蘋果與微軟的全球市值王寶座大戰白熱化，內外資研究機構對兩大科技股前景多持正面觀點。擴大範圍來看，智慧機供應鏈代表包括：大立光、宏捷科、台光電、和碩、穩懋、晶技、台郡、景碩等；AI與AI PC相關供應鏈受惠代表則有台積電、廣達、緯創、英業達、仁寶、華碩、微星、技嘉、瑞昱等。

●人工智慧（AI）將是2024年科技產業主軸，四大雲端服務供應（CSP）年度展望眾所矚目！繼去年生成式AI掀起旋風，微軟、AWS、Google及Meta四大CSP財報本周同步登場，市場聚焦營運展望、資本支出、Copilot進入商轉等議題。

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業者指出，台廠供應鏈可望受惠，除廣達、緯創、緯穎及英業達等組裝廠外，ASIC、機殼、電源供應器、散熱及滑軌等年度營運亦將錦上添花。

●距離農曆封關僅剩6個交易日，投資專家認為，短線需留意不願抱股過年的調節賣壓，預料指數將在萬八附近狹幅整理，以往經驗來看，新春紅盤後指數續攻機率高，將關注美FOMC會後談話及蘋果、亞馬遜、Alphabet三大科技巨擘公布財報，為兩大市場重頭戲，將牽動開春漲升行情。

台新投顧統計，近10年台股封關前5日到後20日上漲機率都達7成以上，其中，以後10日上漲機率達9成、平均漲幅2.4％名列第一。法人認為，隨升息循環告終，加上產業復甦基調不變，預料台股龍年開春可望上演補漲，延續連四年開春首日上漲格局。

●行政院正研擬美日歐三路進擊策略。經貿辦總談判代表鄧振中2月可望與美國貿易代表戴琪再碰面，催生第二次實體談判，此外也研議與歐盟發展類似協定，並借助日本加入CPTPP。

台美21世紀貿易倡議首批協定簽署，去年8月啟動第二階段首次實體談判後，至今看不到要談判的跡象。行政院經貿辦官員坦言，視訊跟交換資料仍在進行，希望今年能有階段性的成果。

●行政院副院長鄭文燦28日晚間召集交通部長王國材、勞動部政務次長王安邦、長榮航空副總經理普維屏及桃園機師工會理事長李信燕等人召開勞資協商會議，會中達成四項共識，春節、清明節罷工危機解除。

交通部表示，行政院長陳建仁非常重視這次勞資雙方爭議，並指派鄭文燦主持會議，勞資雙方對於調漲飛行員結構薪資、外站津貼、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限、聘用外籍正駕駛等各項議題充分溝通，終於達成共識。

●長榮航空機師罷工爭議畫下句點。勞資雙方28日在行政院副院長鄭文燦與勞動部等主管機關積極協調下，針對三大勞資爭議事項逐項達成協議，於行政院正式簽約，且到2026年5月31日止。不再就三大勞資爭議標的發動爭議行為。

旅客、旅行社可安心出遊，公司及股東如釋重負。長榮航空為守護旅客權益，已盡最大可能和機師工會達成協議。

●金融業2023年投資操作曝光，用股市實現資本利得撐獲利，並逢低布局高利美債。因去年股市大好，據金管會統計，金融三業全年對台股減碼約524億元，其中壽險業為撐獲利減碼逾千億元，且去年債券殖利率飆漲又回落，金融業買進不少便宜的高利美債，全年共加碼1兆元，待今年債券價格回升，債券部位將成為金融業主要獲利動能之一。

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●台積電計劃於高雄興建三座2奈米先進製程晶圓廠，相關的土地污染整治工程將於今年底完成。據悉，在地利及配套措施的優勢下，高雄楠梓產業園區更具有容納二座1奈米（次世代）製程晶圓廠的條件，預料台積電1奈米晶圓廠花落高雄的機會大增。

業者指出，在群聚效應下，台積電若在高雄蓋滿五座先進製程晶圓廠，總投資額將上看新台幣4兆元以上。

●台積電最新世代的1奈米廠，最近沸沸揚揚傳出落腳嘉義縣，總統當選人賴清德也在謝票便當會中允諾促成台積電前往嘉義縣投資設廠，在在讓嘉義科土地水漲船高。惟據知情高層透露，台積電積極擴大CoWoS製程，新建第7座先進封測廠嘉義科學園區較有眉目，佔地將用掉一半，僅剩40公頃恐不足以容納1奈米先進製程晶圓廠，除非有擴編計畫。但國科會主委吳政忠及南科管理局長蘇振綱均表示，嘉義科去年才動土，目前暫無擴編計畫。

●台積電在熊本縣打造的日本首座晶圓廠2023年底剛完工，近日又有媒體報導熊本二廠將落腳菊代町。日媒28日最新披露，日本農林水產大臣坂本哲志在一場地方會議上透露，台積電2月6日將提供有關熊本二廠的更多細節，預計將向該廠投資2兆日圓。

對此，台積電28日稍晚表示，暫不評論市場傳言，一切以公司對外公告為主。

●群創面板級封裝報喜，傳出拿下NXP（恩智浦）和STMicroelectronics（意法半導體）電源IC訂單，規劃在今年下半年試產、逐步放量，群創布局7年，終於踏出轉型半導體封裝第一步。依照群創規劃，將在南科一座3.5代舊廠專廠生產，不僅活化資產，而且舊廠折舊完畢，獲利率更是高於面板，可望成為群創下一個小金雞。

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●先進封裝2023年成為全球半導體新顯學，因供給奇缺、市場需求長線看好，帶動整個半導體供應鏈均視切入此一領域為營運發展目標。家登董事長邱銘乾表示，家登已掌握玻璃基板先進封裝製程發展，並和全球重要玻璃大廠合作研發，客戶已進行驗證中，預計今年底前可望小量出貨，2025年擴大對營運的貢獻。

●台灣航太業2024年營運面臨「多空交戰」，利多方面，2024年公務行程與旅遊出國人數大增，引發航空業汰舊或增購新機潮，間接帶動台灣航太零組件的接單，加上漢翔主導國機國造的勇鷹號高教機，2024及2025年將邁入交機「雙高峰」，將有助於提高航太業營運表現。不過航太業2024年也有利空，波音737MAX 9機型問題頻傳，波音出貨與相關供應鏈業者營運恐受影響。（中性看待）

●中國大陸電動車席捲全球，網傳也將攻占台灣市場，並點名裕隆將拿下比亞迪、奇瑞汽車代理，PTT鄉民一番「血洗市場」的說法，引發各界關注。經濟部、車輛公會及被點名的裕隆28日被迫出面闢謠否認，裕隆強調，「近期外傳集團有代理比亞迪、奇瑞品牌之計畫，皆非事實。」

經濟部官員表示，現行法令並未開放中國整車進口，裕隆也已澄清沒有代理傳言所提的中國汽車品牌，且新車要在台灣上市，必須經過安全檢驗，目前相關單位都沒有接到申請案件。（中性看待）

●百貨業2023年業績大爆發，總營業額高達4,492億元、年增13.8％，年增率大幅優於整體零售業平均值，惟2024年是大挑戰！受高基期、通膨持續等壓力影響，各家2024年目標設定相對保守，展新店、改裝成為決勝利器，包括SOGO、微風、三井等將展新店，新光三越、遠百等推動改裝，看好將助攻全年續成長。

●農曆春節腳步逼近，根據市調機構指出，每年農曆春節相關消費商機高達2,500億元，除舊布新、年貨／年菜、贈禮、線上祈福點燈／開運商品、娛樂遊戲等五大商機陸續湧現，推升電商新一波買氣，將帶動富邦媒、網家、東森旗下東森購物、Yahoo奇摩購物、酷澎、蝦皮、台灣樂天、淘寶、博客來等電商新春業績開紅盤。

●台灣郵輪旅遊市場復甦力道強勁，預計今年整體市場將有超過20萬個郵輪席次，雄獅旅遊瞄準商機，包下近6.5萬席次，針對季節與主題攜手各郵輪業者推出豐富行程。同時為持續提升消費者服務體驗，將朝「台灣郵輪專家」策略定位邁進，強化「產品力」與「服務力」，期以將郵輪旅遊結合港口經濟與周邊觀光資源，將台灣打造為東北亞郵輪母港，進一步促進台灣郵輪產業生態鏈發展。

●電信三雄法說會，30日將由中華電打頭陣，外資法人將聚焦三大議題，包括新電信三雄時代來臨，中華電信的應對策略、新興業務成長、以及國際業務成長及布局目標。

●去年11月舊金山G2「習拜會」後，中美高層外交互動頻仍。中共中央外事辦主任、中國外長王毅26～27日在曼谷與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行12小時的會晤，涉及全球重大經濟、科技與地緣政治問題。美國官員透露，美國國務卿布林肯今年內將再度訪問北京，雙方正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在未來數月內通話。

綜合外媒28日報導，這是王毅與蘇利文的第八次會談，也是1月13日大選結束後，中美最高層級官員的會談。白宮表示，本次會談是中美雙方保持溝通管道、負責任地管理兩國競爭關係的一部分。

●為穩定股市，大陸接連出招強化市場賣壓監管。大陸證監會28日下午公布兩大措施優化融券機制：一、自1月29日起全面暫停限售股出借。二、自3月18日起把轉融券市場化約定申報從即時可用調整為次日可用，限制融券效率。市場分析，此舉減少作空資金量，有利於推動A股大盤從反彈走向反轉。

●美國家庭和汽車保險用戶的高利率噩夢，反而成為拉抬保險業巨頭獲利表現的主力，進而帶動保險類股的股價迭創新高。美國產物保險領頭羊旅行家集團（Travelers）22日收盤價創歷史新高，報213.86美元，較去年秋天的低點大漲35％。

●越南當前已成為全球高科技業者的兵家必爭之地，韓國三星集團因為持續擴大在越南的布局，到2023年底對其投資金額已高達200億美元，躍升成為越南最大的外國投資公司。

●陸媒28日引述產業鏈人士透露，韓國三星近期已釋出2024年手機ODM（原廠委託設計代工）訂單，其中大陸手機ODM廠商聞泰科技承接逾4,000萬支手機ODM訂單，有望成為三星最大的ODM供應商。

●自行車產業2024年逐漸擺脫高庫存陰霾，外資券商近期點名自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）後市表現樂觀，投資評等雙雙升至「買進」並調升目標價。法人認為，最快第二季末，就能看到高階車款庫存回補的春燕，靠新車製造的零組件族群如桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）來說，將是利多。

來自外資券商最新研究報告顯示，自行車品牌在歷經2023年一整年庫存調整後，高階車款在2024年第二季末將緩步復甦，中低階與入門款產品，下半年整體庫存就會降至較健康的水位；部分庫存管理較佳的品牌商，有機會提前在第二季末出現庫存回補需求。

●邊緣AI滲透率提升，帶動AIoT萬物聯網需求，連線速度、品質越發重要，Wi-Fi 7業者紛紛看好迭代升級需求於下半年爆發，台廠檢測龍頭耕興（6146）、射頻IC公司立積（4968）積極備戰。耕興董事長黃文亮期許邁向卓越、劍指全球第一，去年縱有新案遞延，營收仍維持高檔不墜。立積今年擴大營收規模，跨過損平點、衝刺獲利。

●農曆春節封關倒數，台股呈現價穩量縮態勢，投資專家建議，選股操作方向以基本面及資金面為依歸，挑選符合營收逐月增，產業前景迎春燕，以及三大法人日日買，廣納活水財，包括群創（3481）、華東（8110）等13檔「迎春納財」股，股價表現進可攻退可守。

據統計，盤面上符合月營收連續兩個月以上成長，且三大法人連續買超超過四個交易日，期間累計買超逾千張的個股共有群創、華東、康舒、力成、萬潤、中釉、光洋科、群益證、國碩、復盛應用、東和鋼鐵、太設、東鹼等13檔，營運動能已經出現回升反彈，並持續吸納法人資金，股價上攻力道可期。

●野村證券指出，群聯（8299）2023年第四季營收儘管大致持平前一季，然毛利率持續回溫，加上來自投資大陸企業的非營業利益明顯成長，群聯第四季獲利可望令市場大感驚豔。外資更看好，每股稅後純益（EPS）從第四季逼近10元後，至2024年底，可望維持季季賺一股本左右佳績，目標價衝6字頭。

內外資研究機構對群聯2023年第四季的EPS推估值，原本落在6～8元區間，樂觀派外資最新看好獲利表現勁揚，提出第四季EPS上看9.62元，比前一季的4.32元增加超過1倍；不僅如此，2024年四個季度EPS介於9.27～10.36元，可說每季都有賺到大約一個股本的實力，全年EPS高達40.37元，比2023年大增逾1.3倍。

摩根士丹利證券指出，主要NAND製造商減產，搭配群聯握有低價庫存，兩大因素將推升其獲利能力，PCIe Gen5數位重計時器（retimer）做為群聯切入AI伺服器市場新機會點，2024年可望萌芽。大摩並將群聯股價預期拉升到610元。

●距大盤封關僅剩六個交易日，外界預期台股量能持續不足，其中蘋果首款頭戴裝置Apple Vision Pro即將在2月初登場，據法人出具最新報告，指出 Apple Vision Pro主要供應商仍來自大陸與台廠，台廠有11家入列，包括台積電（2330）、大立光（3008）等公司，法人預期蘋果新穿戴裝置上市，有望為電子業傳統淡季添光；法人指出，大盤近封關前交投清淡，操作應尋找未來題材布局，蘋果新品可望為電子淡季添光。

摩根士丹利報告指出，Apple Vision Pro主要供應商來自大陸與台灣，其中台廠包括台積電、大立光、采鈺、日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎-KY、欣興、景碩、南電等11家入列，2024年獲利鍍金的想像空間大。

●外資於總統大選後回心轉意擁抱台股，除了帶動大盤展現難得的V型反轉外，更一路大腳邁進衝上萬八附近。台股分析師認為，金兔年進入尾聲，外資熱錢快速回補的個股，是外資看好金龍年展翅高飛的個股，如有台積電（2330）、緯創（3231）等16檔。

統計1月19日以來至26日外資大買台股以來的押寶個股，依序有台積電、緯創、廣達、祥碩、奇鋐、欣興、世芯-KY、聯電、元太、英業達、聯發科、緯穎、日月光投控、中信金、玉晶光、瑞昱等16檔。

●網通廠中磊（5388）去年第四季營收雖然降溫，但在去年底部分訂單遞延出貨，加上今年首季新年度訂單效應，市場預期，中磊第一季營收可望維持穩健並有機會優於過去同期表現，今年市場庫存去化完畢後，推升該公司今年營運持續正向。

●萬泰科（6190）深耕網路基礎建設市場告捷，除了美國市場持續回溫外，更喜獲來自歐洲及中東客戶的轉單，初估將挹注整體營收4％～5％，成為今年營運成長的動能，法人也樂看萬泰科元月營收就可望重返5億元關卡，另首季營收亦可望拚贏去年同期。

●華碩（2357）於印度不僅推出電競筆電、電競手機等產品，華碩首款電競掌機ROG Ally，也在印度市場寫下發售7萬～8萬台的佳績，展現當地市場經營成效；華碩也決定，今年將把電競PC產品線納入當地製造範疇，除因應印度政府PLI（生產連結激勵措施），進一步推展華碩在印度電競領域的全部部署。

●中國PC市況回溫步調緩慢，惟受惠板卡業者及通路端庫存水位相對健康，業者看好今年中國DIY市場可望有升級換機潮挹注業績成長動能；台系主板廠包括華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）與映泰（2399）等，針對今年第一季傳統小旺季，亦訂下相對積極的銷售價量增長目標。

●緯軟（4953）日前與台灣碳產資公司簽署合作備忘錄，雙方將共同拓展ESG商機。初期雙方將為彼此引薦客戶，台灣碳資產的客戶如要導入碳盤查系統或推動淨零規畫，需客製化資訊服務時，緯軟也會爭取為其服務。

●連接器廠商凡甲（3526）去年11月時經董事會決議擬發行10億元可轉換公司債（CB），歷經近三個月的籌備，26日正式宣告債款代收銀行業已收足其國內第六次無擔保轉換公司債所有應募款項，總計金額達10.1億元。在資金活水順利到位下，凡甲新年度在伺服器與電動車的布局也將順利開展。

受惠於車用與伺服器加持，凡甲去年前三季每股稅後純益達8.3元，超前2022年同期的EPS 7.73元，呈年增7.37％，相較於2022年前三季營收仍呈衰退4.47％，獲利成長率明顯優於營收成長率，法人指出，凡甲去年第二季起，單季毛利率站穩5成，獲利逆勢成長大功臣。

●台康生（6589）2024年治乳癌新藥和CDMO齊發，不僅EG12014下半年可望取得美國藥證，第二代HER2陽性標靶抗體藥EG1206A、ADC藥物EG12043也將分別進入三期和一期臨床，也新增日本和美國代工訂單。

台康生董事長劉理成表示，將力拚十年後成為營收達10億美元（約新台幣逾300億元）的國際型藥廠。

●由於下游客戶擔心庫存又拉高，新年第一季下單仍謹慎，不過市場寄望Callaway的AI球桿等新品銷售能激起換桿熱潮，加上打球人口居高不下，法人樂觀高球桿頭代工四雄2024年營運將先蹲後跳，下半年業績可望勝過上半年。

由於庫存議題，導致復盛（6670）、明安（8938）、大田（8924）、鉅明（8928）等國內高球桿頭代工四雄2023年營收下滑23％到43％不等。2024年初市場仍瀰漫觀望氛圍，知名高爾夫球具品牌Callaway發表導入AI技術智慧球桿，帶動產業營運向上。

●東鋼（2006）大業廠因換爐工程停產，造成南部部分小尺寸鋼筋大缺貨，不過該廠將於1月底點火試俥，預計2月初恢復生產，南部鋼筋市場有機會得利成盤。而鋼筋、鋼構需求仍在，也推動東鋼上周股價連五漲，即便資金輪動導致鋼鐵類股上下起伏，仍可維持漲勢。

●美經濟可望朝向軟著陸，化解市場擔憂情續，且半導體景氣向上循環明確，科技創新帶動需求，整體股市表現看法保持樂觀，AI、半導體等科技主題型ETF今年以來強勢吸金，可望延續主流氣勢。

美超級財報周接力登場，除了台積電已率先報喜，預期2024年將是半導體產業的成長年，而聯發科31日將召開法說，釋出展望訊息也備受市場期待，估計將在農曆封關前推升一波AI、半導體相關ETF投資熱潮。

利空因子：

●選後大陸動作頻頻，據掌握，政院內部預測，陸方將採「切香腸」方式處理ECFA，半年內恐再祭出兩波動作，時間點可能落在農曆年前後及新任總統賴清德在520就職過後。

中國大陸今年元旦取消ECFA早收清單12項石化產品優惠關稅後，不斷傳出陸方將擴大中止ECFA早收中的農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，不排除全面中止ECFA。

●新政府520上路，美國麻省理工學院MIT史隆管理學院教授黃亞生28日接受本報專訪指出，任何要求把兩岸關係明確化都非常不利。他強調，台灣的安全取決於中美關係。在模糊狀況下最怕的是擦槍走火，為避免出現意外，中美關係要維繫好，例如，中美元首恢復電話會議具有關鍵意義，因為可以作為推遲戰爭的溝通。

另外，台積電不會成為兩岸衝突的砲灰，台積電和台灣經濟一樣，最強的是「軟實力」，不是用武力就能搶過去用。

●「聯合國貿易暨發展會議」（UNCTAD）資料顯示，自從葉門激進武裝組織「青年運動」開始攻擊紅海航道上商船以來，航運商紛紛改道避開紅海，通過蘇伊士運河的貿易量銳減，打擊全球貿易進而刺激通膨。

根據UNCTAD蘇伊士運河每日運量指數，青年運動去年10月18日首次攻擊紅海商船時為136.1點。以美國為首的聯軍12月19日展開護航任務，指數為136.17點。截至1月23日最新指數降至89.27點，累跌34.4％。

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●美國聯準會（Fed）2024年首場例會將於美東時間1月30日登場，市場普遍預期官員將維持利率不變。但素有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，鑒於美國通膨壓力持續溫和、消費者支出強勁，Fed可能更改政策聲明，刪除「下一步傾向升息而非降息」的措辭，降息時機與幅度也將成為官員討論焦點。（中性看待）

●「新債券天王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）日前警告，美股目前估值已經過高，投資人切勿追高且建議持有現金，好為即將到來的經濟衰退做好準備。

雙線資本（DoubleLine Capital）公司執行長岡拉克最近接受福斯財經網（Fox Business Network）訪問時表示：「我對於美股估值與市場狂熱程度感到懷疑，因此我想在此時保留現金，以便在即將到來的經濟衰退後進行部署。」

●創下大陸民企有史以來最高負債紀錄：人民幣（下同）2.5兆元的地產商中國恒大，29日將在香港高等法院迎來清盤（清算）聆訊的關鍵時刻，日前傳出一組恒大境外債持有人也加入清盤呈請，令恒大被清盤機會大增，一旦成為事實，將是香港歷來最大規模的房地產開發商清盤案。

陸媒估算，恒大留下的「爛尾樓」遍布全國，項目超過1,300個，其中江蘇、廣東等省份有超過百個。恒大爛尾樓多達162萬間，至今等候交樓的「苦主」人數涉及約500萬至600萬。