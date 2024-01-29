0129群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析人員（CSIA）江季達為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.國際央行動態

2/1美國FOMC、英國央行、瑞典央行2.經濟數據

1/30凱斯席勒房價指數、消費者信心指數、JOLTS職缺

1/31ADP就業、雇用成本指數

2/01FOMC、GDP單位勞工成本、首次、連續申請失業救濟金人數，美國ISM製造業指數

2/02非農業就業人口、失業率、平均時薪、密西根大學通膨預期終值、工廠訂單

3.歐元區動態

(1)ECB官員FrancoisVilleroydeGalhau1/28表示ECB今年隨時可能降息，往後的會議所有選項都是開放的，ECB正處於戰勝通膨的正確軌道上，存款利率升至創紀錄的4%，對降低通膨發揮了非常重要的作用。

(2)ECB管委MartinsKazaks1/26表示最嚴重的錯誤將是過早放鬆政策，進而導致通膨重新抬頭。

4.美國動態

(1)拜登可能在3/7發表國情咨文演講前宣布對半導體業者大額補貼計畫。

(2)白宮首席經濟顧問LaelBrainard表示，消費者信心將繼續改善，強勁的就業數據將推動美國經濟成長，美國經濟看起來都很樂觀。

(3)財報：1/30MSFT、GOOGL，AMD2/2AAPL、AMZN，META2/21NVDA

5.中國動態

(1)中國證監會1/28宣布將進一步加強融券業務監管，1/29起全面暫停限售股出借，上交所和深交所隨後相繼發布，決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票。

(2)美國高級官員透露國家安全顧問JakeSullivan與中國外長王毅在曼谷討論在今年春季安排拜登和習近平通話。美國國務卿AntonyBlinken安東預計今年將再次訪問中國。

6.長假前最後6個交易日，難免震盪！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。