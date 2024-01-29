前往主要內容
工商時報LOGO

買賣台中新八重畫區 地價稅減半兩年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新八重畫區當紅。台中稅務局表示，重劃地區內土地，辦理完成後，自完成日次年起地價稅減半徵收兩年，第三年開始恢復全額徵收。

且重劃後減半徵收地價稅兩年是以重劃後土地為對象，而非以土地所有權人為對象，土地辦理重劃完成後，均享有減半徵收兩年地價稅優惠，不會因為土地所有權移轉而影響適用。

此外，重劃完成土地如符合自用住宅用地條件者，可於地價稅開徵40日前（9月22日以前）申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅，逾期申請者，自申請之次年開始適用。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  2. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

  3. 聯電和英特爾結盟股價反而重挫 法人點出關鍵原因

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。