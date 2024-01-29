買賣台中新八重畫區 地價稅減半兩年

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新八重畫區當紅。台中稅務局表示，重劃地區內土地，辦理完成後，自完成日次年起地價稅減半徵收兩年，第三年開始恢復全額徵收。

且重劃後減半徵收地價稅兩年是以重劃後土地為對象，而非以土地所有權人為對象，土地辦理重劃完成後，均享有減半徵收兩年地價稅優惠，不會因為土地所有權移轉而影響適用。

此外，重劃完成土地如符合自用住宅用地條件者，可於地價稅開徵40日前（9月22日以前）申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅，逾期申請者，自申請之次年開始適用。