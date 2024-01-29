公視台語台首張台語兒歌專輯「咱的歌」發佈音樂會熱鬧開唱

為推廣台語囡仔歌、響應「台語主流化」的精神，公視台語台歷經1年時間籌備、徵選、錄音製作，終於在2024年推出首張台語原創囡仔歌專輯「咱的歌」，由3位金曲製作人黃培育、柯智豪、曾仁義聯手打造。專輯發布音樂會28日下午在四四南村中央廣場熱鬧展開，文化部影視司司長吳宜璇、公視台語台台長呂東熹、總製作人黃培育、製作人柯智豪、評審王秀容、台文顧問陳豐惠等貴賓到場相挺，金鐘主持人邵大倫搭檔嘉賓Momo許慧盈帶來開場演出「挽仙桃」，還加碼邀請小朋友上台摘桃子，趣味演出瞬間炒熱現場氣氛。

談起當初舉辦台語囡仔歌徵選的初衷，公視台語台台長呂東熹表示，今天由Momo許慧盈演唱的開場曲目《西北雨》，其實是一首他從小聽到大的兒歌，他也有感而發：「過去受到教育體系、傳播管道以及華語歌霸權，所以較少新的台語兒歌，希望本次徵選到的9首歌曲，能夠帶領社會發展出屬於這個時代的新興兒歌。」這次的音樂專輯只是第一步，他宣布接下來還將製作動畫MV，並且兩年辦理一次徵選活動，希望公視台語台發揮公共媒體的力量，為當代、甚至下一代兒童提供優質的台語囡仔歌選擇。

後半場音樂會，9組創作者輪番上陣演唱專輯新歌。老牌獨立樂團「農村武裝青年」這次不唱民謠搖滾，主唱阿達及俐君夫妻倆溫柔獻唱「五秒鐘」給最愛的兒子，用音樂關注「不打小孩」、「面對情緒」的親子教養議題，俐君說希望用這首溫柔的歌，帶領大家一起想像一個更平等的親子關係；師承已故唸歌大師楊秀卿的創作歌手張雅淳，用月琴彈唱唸歌創作曲「偷食魚」，童趣口吻生動描繪出偷吃魚的小貓；萬秀孫瑞夫搭檔王逸嘉「第一次寫歌就上手」，從主持人搖身一變成為創作歌手，首度登台演唱創作曲「古錐的雲」，王逸嘉說這也是他第一次以樂團表演的形式演出台語歌曲，希望現場觀眾除了欣賞表演，也能在台語創意市集玩得開心。溫馨動人的演唱，搭配「好有感覺大樂隊」的現場伴奏，帶給觀眾高規格的音樂饗宴，周邊還有台語親子市集，好聽又好玩，吸引不少親子客不畏低溫來同樂，現場熱鬧滾滾。

「咱的歌」專輯雖是一張兒歌專輯，製作上卻一點不馬虎，不只有傳統唸謠，也有搖滾、Rap等少見的兒歌曲風，歌曲主題更是百花齊放，從兒童生活、自然世界，到地區民俗、健康衛教、親子教養，這些新穎的題材，翻轉了大眾印象中的傳統兒歌，為母語教育注入一股活水。總製作人黃培育表示：「這次徵選活動有兩百多位創作者踴躍投稿，有許多令人驚艷又富有新意的創作歌曲，也希望公視台語台未來繼續辦理台語囡仔歌徵選活動，讓音樂能夠繼續傳承我們的母語文化。」

「咱的歌」全專輯曲目已上架「街聲」開放試聽，近期將上架各大音樂串流平台，最新消息請關注公視台語台及活動官方粉絲頁。（咱的歌專輯試聽連結：https://streetvoice.com/lanekua/）