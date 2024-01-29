前往主要內容
工商時報LOGO

寒流掰 今回溫明飆30度 下波強冷空氣這天到

  • 中時新聞網
下周二、三（6日、7日）將有一波鋒面通過及強冷空氣南下。圖／本報資料照片
下周二、三（6日、7日）將有一波鋒面通過及強冷空氣南下。圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 莊楚雯】冷一整周的持久型寒流終於結束，氣象專家吳德榮表示，今起回溫，明天到周四氣溫逐日上升，北部高溫25度以上、中南部接近30度，周五有一小股東北風，北台灣氣溫微降，周六、周日又回到溫暖天氣。氣象署指出，下周一鋒面接近，下周二、三鋒面通過及強冷空氣南下。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今日上午中部以北零星飄雨，下午雨停轉多雲，東半部有局部短暫雨，南部多雲時晴；各地氣溫略升，晚偏涼。北部氣溫12至22度，中部12至25度，南部13至27度，東部13至25度。

吳德榮說，明日至周四（30日至2月1日）逐漸轉為「高壓迴流」的型態，風向偏東轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，北部高溫25度以上、中南部接近30度、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五（2日）有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫微降，其他地區天氣穩定偏暖。周六、周日（3、4日）各地再恢復穩定溫暖天氣。

吳德榮說，下一波強冷空氣抵達時間或強度，各國模式模擬皆大幅調整中，言之過早、不如繼續觀察。氣象署也表示，下周一（5日）鋒面接近，下周二、三（6日、7日）鋒面通過及冷空氣南下，北部及東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

  2. 連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

  3. 聯電和英特爾結盟股價反而重挫 法人點出關鍵原因

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。