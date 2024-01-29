寒流掰 今回溫明飆30度 下波強冷空氣這天到

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【中時新聞網 莊楚雯】冷一整周的持久型寒流終於結束，氣象專家吳德榮表示，今起回溫，明天到周四氣溫逐日上升，北部高溫25度以上、中南部接近30度，周五有一小股東北風，北台灣氣溫微降，周六、周日又回到溫暖天氣。氣象署指出，下周一鋒面接近，下周二、三鋒面通過及強冷空氣南下。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今日上午中部以北零星飄雨，下午雨停轉多雲，東半部有局部短暫雨，南部多雲時晴；各地氣溫略升，晚偏涼。北部氣溫12至22度，中部12至25度，南部13至27度，東部13至25度。

吳德榮說，明日至周四（30日至2月1日）逐漸轉為「高壓迴流」的型態，風向偏東轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，北部高溫25度以上、中南部接近30度、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五（2日）有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫微降，其他地區天氣穩定偏暖。周六、周日（3、4日）各地再恢復穩定溫暖天氣。

吳德榮說，下一波強冷空氣抵達時間或強度，各國模式模擬皆大幅調整中，言之過早、不如繼續觀察。氣象署也表示，下周一（5日）鋒面接近，下周二、三（6日、7日）鋒面通過及冷空氣南下，北部及東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。