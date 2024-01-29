Fed傳聲筒：通膨下降為聯準會帶來新風險

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素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）28日撰文指出，聯準會官員在新年伊始便面臨一個問題，即通膨下降速度較預期更快，意味著實質利率可能已升至過度限制經濟活動的水準。

聯準會將於30日至31日召開例會，市場普遍預期官員將維持利率不變，蒂米羅斯也釋出同樣預測，不過他預料官員將在本周會議上採取具有象徵意義的一步，即更改政策聲明，刪除「下一步傾向升息而非降息」的措辭，意味著官員將放棄緊縮立場。

蒂米羅斯進一步談到聯準會面臨的難題，他表示聯準會過往降息皆是因為經濟活動急遽放緩，但此次的劇本有所不同，對於官員而言，如果不採取行動，在通膨持續回落至2％目標的情況下，實際利率將會上升，恐會過度限制經濟活動。

之所以提出上述論點，乃是因為通膨下降的速度較預期更快，聯準會官員原先預期通膨需要數年時間才能回落至目標水準，因此計劃將高利率維持一段時間，不過，美國核心PCE物價指數截至去年12月為止的三個月與六個月年增率分別為1.5％與1.9％，均低於Fed設定的2％目標，且大幅低於前六個月的4％，顯示通膨降溫迅速降溫。

曾為聯準會資深經濟學家的耶魯大學管理學院教授英格利希（William English）表示，由於美債殖利率下跌、股市大漲，經濟活動和消費者支出可能會受到提振，他預估聯準會將等到5月、或甚至更晚才降息。

曾任Fed 研究員的Point72 首席經濟學家馬基（Dean Maki）則認為，由美國今年的經濟成長和企業招募皆超出預期，因此預料聯準會將等到6月才降息；此外，他並不認同通膨下降使實際利率攀升的擔憂，他強調，當通膨下降時經濟成長便會增強，過去數十年未曾見過通膨下降後經濟減弱的案例。