白易弘｜封關倒數 留意新春開紅盤潛力股

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國際情勢：

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 1 月 30 日至 31 日召開會議，有望連續第四次保持利率不變，美國財政部長葉倫上週五表示，目前還不清楚聯準會政策利率將何去何從。

英特爾（Intel）股價上周五（26日）收盤重挫12%，至每股43.65美元，創三年多來最大單日跌幅，利空因素是英特爾公布的本季財測遠不如市場預期。

台股盤勢：

台積電(2330)法說釋佳音對今年AI發展樂觀看待後持續激勵台股上攻，一度攻克萬八關卡，距離農曆春節長假封關剩六個交易日，預估會有長假丙種關帳賣壓後，過去三年新春開紅盤皆為大漲，預料今年開紅盤仍由多方控盤。加權指數短線應在萬八上下震盪。節前量縮觀望，可卡位今年產業趨勢正向成長族群。

留意兩檔潛力題材股：

1.廣達(2382)：

廣達在此波AI浪潮中一舉成為筆電/雲端/AI伺服器龍頭，在這一波AI商機中左右逢源，堪稱2023年全球科技供應鏈最大受惠者，不但與輝達以及美系一線CSP合作緊密，AI伺服器業務蒸蒸日上，筆電業務更成為全球代工一哥，可望在2024年的AI PC換機潮中攻城掠地，而廣達的營運格局也將來到前所未見的新高度。

2.奇鋐(3017)：

奇鋐(3017)是AI伺服器主要受惠者，在躋身輝達3DVC供應鏈之後，2023年第四季業績展現成長動能，帶動全年營收以591.94億元續創歷史新高。輝達2024年將推出的B100 GPU會延續使用3DVC解決方案，雖將推遲水冷的滲透率，但奇鋐3DVC的出貨可望持續挹注新動能，目前該公司3DVC良率已達90~95%，最高可解決到1千瓦的熱能足以滿足B100GPU散熱需求。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。