美股漲跌互見 法人：台股將再度挑戰萬八關卡

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美國通貨膨脹數據溫和及企業獲利喜憂參半，美股主要指數26日漲跌互見，道瓊指數上漲60.3點，費半指數下挫130.153點，跌幅達2.91%。法人表示，台股將再度挑戰萬八關卡。

道瓊工業指數終場上漲60.30點，或0.16%，收在38109.43點。標準普爾500指數下跌3.19點，或0.07%，收在4890.97點。以科技股為主的那斯達克指數下跌55.14點，或0.36%，收在15455.36點。費城半導體指數下跌130.153點，或2.91%，收在4342.102點。

國內外產業訊息方面，英業達積極拓展海外產能，在馬來西亞、越南、泰國、墨西哥、捷克都有布局，但中國仍是筆記型電腦主要生產地，非中國生產地占比估10%，5G部分產品已從上海移至台灣桃園廠生產。

傳動元件廠上銀訂單能見度拉長到2至2.5個月，第1季業績可較去年同期成長，上半年業績拚較去年同期佳，今年營運目標較去年成長兩位數百分比。

家登今年營運展望樂觀，全年營收可望成長兩位數百分比。聲寶期待今年營收衝上新台幣百億元。

法人表示，台股將再度挑戰萬八關卡，包括旺宏、聯電、聯發科及友達等法說會本週陸續舉行，超微（AMD）及蘋果（Apple）將公布財報，此外，美國聯邦準備理事會利率決策會議也將登場，都是近期市場關注焦點。