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美國政府採購商機龐大 貿協助業者掌握規範與商機

  • 工商時報 陳宗慶
美國政府採購市場規範與商機說明會，外貿協會行銷專案處處長李文鉦說明美國政府採購市場商機與我商面臨之挑戰。圖／貿協提供
美國政府採購市場規範與商機說明會，外貿協會行銷專案處處長李文鉦說明美國政府採購市場商機與我商面臨之挑戰。圖／貿協提供

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美國政府採購市場商機龐大，取得商機須符合貿易協定法規範（TAA），或取得聯邦總務署（GSA）供應商資格。因應此需求，經濟部國際貿易署委託外貿協會於1月25日辦理「美國政府採購市場規範與商機說明會」，邀請臺美專家剖析美國政策動向和市場趨勢，吸引了超過120家電子資通訊、公共工程顧問業者參加。此外，為協助我業者開發美國安全科技應用市場，貿協將於4月率團赴美推廣，參訪政府標案相關單位及得標商。

拜登政府透過基礎設施投資和就業法案（Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA）提供約1.2兆美元資金推動交通等基礎建設，降低通膨法案（Inflation Reduction Act, IRA）則投入約4,370億美元，發展電動車、再生能源等產業並鼓勵於美國或盟國製造。近年來對影像監控、電信設備等產地管制日益嚴格，去（2023）年底進一步通過法案規範無人機產地。

外貿協會行銷專案處處長李文鉦指出，許多業者有意跨入美國政府採購市場，但規範繁雜且諮詢費用高昂令人卻步，為此，貿協提供了持續的輔導與資源協助。另外，我業者雖有意符合貿易協定法規範（TAA），卻常難以掌握實質轉變的定義，因此特辦理本說明會解惑。

勤業眾信聯合會計師事務所副總張馨云詳細解說實質轉變議題，並提供線材、硬碟、主機板等判例說明。美國SAFE智庫創辦人及CEO Robbie Diamond 則分享美國重大政策推動背景，及美國總統大選結果可能牽動補助方向與對電動車產業的獎勵措施。美國Federal Schedule顧問公司執行經理Melody Giangreco則提示GSA供應商資格申請要點，另進一步以安全科技產業為例，依據產品服務代碼分析採購類別、重要業主與得標商、預算分布州別，同時解析美國交通部採購資訊，協助業者了解市場全貌。

外貿協會4月辦理之「美國安全科技應用商機開發團」將赴達拉斯、休士頓及拉斯維加斯等地拜會政府單位、標案業者與系統整合商，歡迎相關供應業者參與拓銷。有意申請GSA供應商資格的業者，可向外貿協會申請輔導服務，歡迎發信至[email protected]

美國SAFE智庫創辦人及CEO Robbie Diamond分享政策動向與市場趨勢。圖／貿協提供
美國SAFE智庫創辦人及CEO Robbie Diamond分享政策動向與市場趨勢。圖／貿協提供

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