《科技》17LIVE共同創辦人潘杰賢 回任集團董事長與集團執行長

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【時報記者莊丙農台北報導】17LIVE集團董事長兼共同創辦人潘杰賢（Joseph Phua）回任17LIVE集團董事長兼任全球執行長，原執行長練建麟因家庭因素離開原職，並轉任為資深顧問。

新任全球執行長潘杰賢為17LIVE集團共同創辦人兼董事長，自2020年7月以來即擔任17LIVE董事會的非執行董事長。全球執行長潘杰賢非首次接手17LIVE業務，曾在2016年9月至2020年6月期間擔任17LIVE執行長，並在此期間，成功制定市場戰略與關鍵企業決策，領導公司在台灣站穩市場後，邁向海外市場，如日本、香港等國家，並強化集團運營與獲利能力，讓公司順利於2023年12月成功於新加坡交易所上市。

未來在全球執行長潘杰賢領導下，17LIVE將持續推進公司成長策略，特別是虛擬主播（V-Liver）業務。為拓展虛擬主播（V-Liver）業務，17LIVE於去年12月併購日本虛擬主播經紀公司「NexuStella」，此為日本專門製作、經紀管理虛擬主播的公司，希望藉此活化虛擬主播事業，讓相關業務蓬勃發展，「NexuStella」在今年1月推出第二款自創虛擬主播團體《GanGun Girls》，第一組自創虛擬主播團體武《BUSHILIVE武士來舞》推出時間為2023年7月。

集團未來核心業務將持續專注在以直播技術為方向，根據過往的運營經驗與用戶回饋體驗，繼續策略性部署虛擬主播（V-Liver）、直播電商(Live Commerce)，並專注其他地區市場擴展，以加速整體營運動能。