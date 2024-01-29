《資服股》緯軟攜手台灣碳資產拓展ESG商機

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【時報記者莊丙農台北報導】緯軟(4953)董事長蕭清志與台灣碳資產公司董事長張三河共同簽署策略合作備忘錄(MOU)，雙方攜手打造ESG服務艦隊，提供360度全方位的ESG解決方案。

緯軟深耕IT服務領域，提供專業的軟體與技術服務，並具備跨區整合及全球交付的開發能力，深入AI、大數據及物聯網等先進技術應用領域，掌握關鍵技術服務能量，為客戶提供『數位創新』的全方位服務。台灣碳資產則為台灣少數具備再生能源開發、綠電轉供服務、電動車智能充電及管理、碳排放診斷及管理、國內外碳權開發及資產服務的公司，協助企業一站式解決碳焦慮問題。

蕭清志表示，ESG是企業發展不可或缺的一環。目前緯軟服務的客戶已超過300家，且多為世界500強及大型優質企業，鑑於ESG趨勢逐漸受到全球關注，緯創軟體也將持續完善生態圈、強化夥伴關係，以助力客戶實踐企業永續。

緯軟樂觀看待與台灣碳資產在ESG方面的合作發展，以及衍生的IT服務需求，相信這次的合作將能進一步提升緯軟在ESG領域的數位創新地位，未來將應用自身的軟體技術服務能力，結合台灣碳資產在永續管理服務的的專業知識與資源，強強聯手加速整合，提供客戶優化ESG資源管理及數位轉型的最佳解決方案。