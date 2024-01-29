長榮航不罷工股價高飛 台積小漲穩盤 台股早盤重返萬八

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多方攻勢再起，台股29日開高站回萬八大關，盤中高點來到18,021點，權王台積電（2330）股價穩步走高，上漲2元，暫報646元，而強勢族群部分，英濟（3294）、浪凡（6165）亮燈漲停，化解罷工危機的長榮航（2618）上演慶祝行情，股價上漲逾5％。

關注美股上周五表現，終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲60點，或0.15％，收在38,109點；標普500指數下跌3點，或0.06％，收在4,890點；Nasdaq指數下跌55點，或0.35％，收在15,455點；費半指數下跌130點，或2.91％，收在4,342點。

上周五美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少。繼前日美國經濟分析局公布4Q23 GDP成長3.3％、大幅優於預期2.0％之後，周五發布12月個人支出MOM強勁增長0.7％、顯示汽車為首的消費支出強勁。而且，12月核心PCE物價指數，年增率由3.2％降至2.9％、創2021年3月以來新低，多項數據進一步強化美國經濟軟著陸的信心，帶動美股三大指數盤中一度全數翻紅走高。然而，葉門胡塞組織於紅海襲擊一艘英國油輪，造成國際原油價格迅速跳漲、不確定性上升，加上盤面焦點股Intel（INTC）因財報業績與展望欠佳，股價大跌逾11％、引領科技與半導體族群走低，四大指數收盤僅道瓊指數小幅收漲、連兩日創歷史新高。

統一投顧表示，本周重點國際財經大事包括，美國聯準會（Fed）公布利率決策，美國1月ISM製造業指數、1月非農就業報告也將出爐。美股財報季重頭戲登場，科技巨擘蘋果（AAPL-US）、微軟（MSFT-US）、超微（AMD-US）、亞馬遜（AMZN-US）、Meta Platforms（META-US）等將揭曉上季業績。

雖然指數在台積電領軍下，突破萬八大關，技術面強勢，惟時序近年節長假，成交量能不足，建議可適時逢高獲利了結。布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。