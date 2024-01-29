寶徠首度攜手璞園插旗信義計畫區代表作「松雍」未演先轟動 一舉躋身「200萬元俱樂部」之列

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豪宅一線品牌建商寶徠建設首度攜手璞園建築團隊，插旗台北市信義計畫區蛋黃核心地段的精工代表作「松雍」，下半年可望磅礡落成，挾著地段稀缺的優勢、寶徠+璞園雙品牌的磁吸威力，未演先轟動，圈粉不少高端資產精英族群；據實價登錄資訊顯示，每坪最高成交價已站上218萬元，躋身每坪「200萬元俱樂部」之列。

隨著全球步入大通膨時代、升息可望止步，平均地權條例修正案及房地合一2.0等政策利空出盡，近期高資產族群在台股高檔震盪，2024年又即將開徵碳費、推升下波營建成本之際，紛紛重新進行資產配置，並加碼回防核心地段蛋黃區稀缺不動產。

最近，每坪200萬元以上豪宅案買氣陸續回溫，其中璞園建築團隊大股東正式入主寶徠建設後首筆位於信義計畫的高端住宅代表作「松雍」，預計2024年第三季完工交屋，可望是今年的壓軸大案，基於位在蛋黃中的蛋黃松勇路，為地上16樓、地下4層的住宅大樓，但寶徠仍「下重本」打造，採SRC結構，為提升本建物安全性，特別提高耐震等級，由法規要求之五級，即水平加速度係數為0.24g，提升至六級，設計之水平加速度提升至0.264g，並輔以結構制震系統，大大提升居住舒適感，頗受高端資產人士青睞。

璞園建築團隊表示，「松雍」有別於台北市中山、松山等區的每坪200萬元豪宅產品，坐擁信義計畫區豪宅區、台北101及百貨公司林立生活圈的寧靜巷弄，鬧中取靜；與繁華松仁路僅一路之隔，週邊身價「鍍金」的知名住宅社區警衛岡哨，密度之大，更傲視全區豪宅聚落，大大提高居住安全；另外莊敬路、松德路、虎林街等等生活採買熱區，僅散步距離，地段和環境匯聚商業、觀光、住宅機能於一身。

「松雍」一層兩戶，全棟93坪單一均質坪數規畫，共30戶，室內大面積採光，衛浴皆開窗；在施工營造方面，客戶也十分認同璞園建築團隊旗下璞承營造的施工品質，全棟委由日本竹中工務店任職逾40年的前工務長田中純夫，於2008年創辦「田中建築公司」的田中建築，負責營造監督，為建築品質嚴格把關，且璞園建築團隊更提供10年防水保固、7年廚具衛浴設備保固，大大擄獲客戶的心。

據實價登錄資訊顯示，「松雍」已揭露6筆，除3樓特殊交易、每坪199萬元之外，其餘都站上每坪200萬元以上；其中最高單價在12樓，每坪實價達218萬元，一舉超越信義計畫區2023年全年每坪「200萬元俱樂部」成員的「琢白」211萬、及「台北信義」213.2萬等，總價達2.14億元。