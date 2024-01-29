台北水岸生活新選擇 與自然生態共振的城市翠綠秘境

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在國際城市中，水岸景致與生態綠地宛如一顆珍貴的綠寶石，沿著水岸慢跑、騎行、滑板，培養健康的運動習慣；靜靜欣賞河濱景色、瑜珈冥想、獲得心靈寧靜，水岸獨特的生活體驗，成為吸引人們居住的關鍵。紐約哈德遜河畔的大規模開發案Waterline Square和倫敦泰晤士河畔的五星飯店Park Hyatt London River Thames，如詩如畫的倚憑在國際水岸邊，儼然成為國際水岸生活的極致典範。

凱悅酒店集團旗下的五星飯店Park Hyatt London River Thames預計於2024年底於泰晤士河畔開幕，Park Hyatt以其奢華與細緻的個人化服務而聞名，42層的摩天大樓透過落地窗欣賞大面河景與周圍著名地標，品味水岸的低調奢華，成就河畔優雅的生活格局。

Waterline Square是紐約曼哈頓的大型社區，包含公園、摩天大樓和豐富的公共設施。除了享有哈德遜河寬闊的河景外，還滿足各種族群的多樣需求，包括運動健身、游泳、三溫暖、社交、宴會、遊戲、錄音、藝術創作等，讓居民在這座親水公園建築中輕鬆接觸自然，讓家成為城市中的心靈綠洲。

紐約哈德遜河畔。圖/Hudson River Park Trust提供

這些國際水岸建築的奢華體驗，重新定義水岸住宅的概念，不再只是一個居住空間，更是一個能與自然共生、實現心靈寧靜的的都市生態居所。視角轉回台北，鼎吉建設位於古亭新店溪水岸旁的「鼎吉水岸」，正面中正河濱公園，跨堤後即可隨心探索自然蓬勃的生命力，重拾寧靜，為心靈充電。

沿著新店溪，往北接淡水河、往南抵景美溪，讓美麗的水岸綿延不絕。河濱自行車道沿著藍色水岸更是蔓延了近88公里，透過運動維持身心靈健康，讓「鼎吉水岸」不只是家，更是可追求健康、改變生活型態的健康寓所。

「鼎吉水岸」特別設計了大面開窗，將城市河景引入屋內，面水景、背城市的基地特性，在市中心的家中就能欣賞到河濱的柔軟景色。設計規劃15-36坪，1-3房，地下3層、地上15層，樓頂空中花園的建築設計，讓家不僅僅是流水靜謐的濱水居所，更是城市中的秘密綠洲，讓居民遠離都市的喧囂，找回一處寧靜的翠綠之地。