預售也能沉浸體驗 遠雄新科技讓買屋更踏實

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遠雄集團以「數據、速度、說故事」為核心思維，迎向科技與數位時代趨勢，由遠雄房地產行銷企劃室規劃的「線上接待中心」正是遠雄房地產為下一個世代設計而生的全新賞屋體驗，運用擬真帶看體驗來說故事，打破預售屋代銷模式框架，展現遠雄集團透明、誠實的品牌力。遠雄線上接待中心已使用個案包含高雄遠雄琢蘊、台南遠雄藏萃、以及未來桃園遠雄夏沐，尤其即將進入跨年到春節的賞屋旺季，自12月開始的流量跟線上預約熱度也開始走升。

遠雄線上接待中心強推的「遠雄琢蘊」，擄獲最多進站流量的購屋族眼球注目度，因為該案是遠雄建設首次攜手全新豪宅團隊獻給高雄，特別與自然建築大師蘇喻哲合作，以工藝之美打造與四季一同變化、與自然一同呼吸的自然系豪邸，受到不少追求生活品質的購屋族喜愛，已銷售近8成，很多都是在線上接待中心被打動，成功轉換為社區買主。

遠雄房地產行銷經理林克明表示，從「遠雄琢蘊」銷售記錄發現，在賞屋前如果看過線上接待中心，更清楚自己的選擇，過程會更具效率。民眾賞屋中也能透過大螢幕深度了解，看屋後登錄遠雄線上接待中心回顧各戶窗景與室內設計建議，更能透過比他案更具象的優勢發揮臨門一腳的功用，對購買預售的民眾來說，資料越完整，越能夠置身未來生活的場景，就能更放心踏實地購屋，對建商的信任度也大幅提升。

遠雄線上接待中心擁有4大亮點，第一是實景空拍區域環境，快速掌握週邊生活機能、交通、和休閒遊憩設施，點擊還能看到高、中、低樓層實際空拍窗景，未來入住視野不用想像；第二是透過影片問話對答，詳細了解建築設計、公設設計、景觀設計、燈光設計與結構技的專業專家們對遠雄琢蘊的規劃初衷與提供給居住者生活空間價值，過往只能看到平面化的公設透視圖，轉變成為360度3D環景沉浸式情境空間，讓訪客可以遊走各個空間，第三是能依平面圖找到自己需求的坪數格局，登錄超級好友，線上開箱不同風格的樣品屋，360度如同身歷其境；第四是遠雄線上接待中心「匠心工法」詳實揭露其他建商不會上網公開的建案結構、施工工法、水泥磅數、制震系統、防水及隔熱、綠能設計等。

能幫助民眾將實體賞屋要吸收的資料，搶先「做好行前功課」，特別的是加入超級好友，還能第一手接收建案訊息以及專業不動產知識，賞屋的同時讓自己變成購屋達人。