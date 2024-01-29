楊惠宇｜股王世芯再創天價 IP股誰將榮耀？

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台積電(2330)法說後，反轉指數的弱勢，一舉由17151拉升至18029，6天的時間漲了878點，也推升指數來到萬八關卡，不過看似華麗的盤勢，卻讓多數的投資人無法開心，因為漲幅都集中在少數個股，大多數的股票沒有跟上漲勢，甚至逆勢下跌，形成賺到指數賠了價差的窘境。

台積電(2330)大漲後，第一帶動相關概念股，上次文章有跟大家分享的M31(6643)、家登(3680)、京鼎(3413)、公準(3178)也都有表現，不過個股上的脤動要捉的清楚，家登(3680)有說過400元會是第一關，果然連三天測400有壓開始回檔，相關更多資訊會再跟大家做進一步分析。

另一個帶動的是IP股，台積電(2330)代表AI的源頭，而IP是AI的命脈，美國近期創高的科技股AMD、輝達、微軟外，還有一檔博通，博通是通訊晶片及IP廠，代表著IP的重要性受到市場認同。

世芯(3661)PK掉信驊(5274)成為股王後，股價一路遙遙領先，一個3895、一個2905，價差將近千元，第三名的力旺(3529)為純IP股，股價高達2660，都宣告IP的時代來臨，但相關個股如何操作？

操作IP股的重點：獲利、基期及屬性，也就是從基本面及技術面還有產業地位三個面向來切入，獲利對照組：世芯(3661)、安國(8054)，一個去年(估)賺45元、一個在賠錢，世芯今年估賺6個股本，但安國估不出來，以世芯來講，60倍本益比為合理，故起碼3600以下再來考慮，而此價位剛好是月線，至於安國(8054)、神盾(6462)、金麗科(3228)等無獲利的個股，則純用技術面操作。

說到這會想M31(6643)去年約賺14元，我上次文章分析時1370元，本益比都高達98倍，怎麼股價還能漲到1535，這就關係到產業地位，在AI時代需要高速傳輸，M31的產品被需要，所以能賦予更高的本益比，而符合這條件的還有愛普(6531)，AI不能只有3秒記憶，所以需要大量提升記憶能力。

但資料實在太龐大下，只靠質提升不夠，要想辦法能讓量增加，愛普是全台惟一具3D堆疊記憶體VHM技術廠，股價最高555元時本益比62倍並沒有超漲，如今股價壓回至490，月線附近止穩後將為另一次機會。

此外符合這條件的還有智原(3035)，目前本益比在64倍附近，壓回形成支撐皆可留意，另外創意(3443)因為大摩開槍今年獲利下修而成為本波最弱勢IP股，

※本資料由摩爾投顧分析師楊惠宇提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。