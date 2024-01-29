新冠與流感夾擊 台大醫示警：這系統改變不尋常

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新冠、流感夾擊！台大醫示警「免疫竊盜」 1現象不尋常

【中時新聞網 楊雅婷】新冠肺炎及流感雙重流行，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，過去流感只會流行3至4個月，但從去年至今已持續8個月，這點非常不尋常，流感疫情流行期拉長、新冠疫苗覆蓋率不足等2大因素，使得感染者出現免疫系統改變，形成「免疫竊盜」的情況，提醒民眾盡快接種疫苗提升保護力。

黃立民表示，秋冬是呼吸道疾病的好發期，加上寒流來襲，導致就診人數增加，依照過去經驗流感疫情流行期約3至4個月，但這季的流感已持續8個月，也未見下降趨勢，非常不尋常。

黃立民說，患者不僅出現高燒不退，咳嗽2至3天也未見症狀趨緩，生病的孩童也比平常增加了2倍，佔了就診人次約10至15％，他推測和天氣變冷、個人衛生防護、民眾出國有關，導致病毒傳播，拉長流行期。

除流感疫情外，黃立民也提到目前處在高峰的新冠疫情，他表示，現階段民眾疫苗打得還不夠多，若確診新冠肺炎，可能會使免疫系統變得不穩定，持續1年會有「免疫竊盜」問題，如果感染其他上呼吸道疾病，會導致病情變得嚴重。

黃立民建議施打新冠及流感疫苗，也可和醫師討論接種肺炎鏈球菌、百日咳等呼吸道疾病疫苗，增加保護力，減少「免疫竊盜」併發重症風險。