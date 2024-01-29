《科技》2024台北電玩展36萬人次入場 明年1月23日再會

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【時報記者莊丙農台北報導】2024台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）昨日閉幕，周末人潮倍數成長，官方統計4天展期，共累積36萬人次入場。此外，台灣做為亞太區遊戲市場的重要樞鈕，B2B商務區今年在短短兩天內，共吸引來自35個國家地區、超過1,800位的商務參觀者，完成近2,000場媒合商談。主辦單位台北市電腦商業同業公會（TCA）揭露下一屆的TGS將於2025年1月23日至26日登場。

本屆商務區交流相當熱絡，在連續兩日、整整14小時的展期間，共計有來自35個國家地區、超過1,800位，涵蓋數位內容產業全方位產業鏈的商務參觀者同場交流，媒合商談高達2,000場次。商務區的線上媒合交流系統，未來也將持續開放名片交換功能一個月，讓所有商務參觀者，能跨越場域限制，持續進行交流，TGS指出，會不定時舉辦各項主題的商務交流活動，並與全球各國展會延續合作。

本次APGS集結來自與萬代南夢宮娛樂、SQUARE ENIX、集英社遊戲、Ubisoft Montpellier等知名大廠的開發者，帶來大作背後的多元經驗分享，此外也有Moloco、艾克索拉、Google、Worldpay、Cloudflare及The Game Marketer等產業專家，從多重方向解析遊戲業者，該如何解決行銷、支付、資安、在地化與雲端運用等各種痛點，分享新藍海拓銷秘訣。

此外，與亞矽計畫執行中心合作的「元宇宙產業發展前瞻論壇」，則由能火動畫、重量科技、HTC VIVERSE等專家齊聚一堂，除了帶來個人對產業的觀察與趨勢分享，三位講師也在主持人亞矽計畫執行中心行政長李博榮的引導下，藉由彼此的交流、描繪出元宇宙產業的未來樣貌，還有主題專場「從遊戲開發到玩家體驗，新興技術引領的變革」，集結了阿里雲智能國際、Toii Games、赫米兔娛樂、蓋亞資訊等跨界廠商，從遊戲開發為起點，分享對於新興技術的期待與改革風向脈動，進一步挖掘Web3.0、區塊鏈等未來領域的整合創新可能。