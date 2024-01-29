《通網股》全新Q1谷底 拚逐季成長全年成長雙位數

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【時報記者張漢綺台北報導】AI/5G手機需求增溫，且光電子產品成長可期，全新(2455)預估，今年第1季為營收低點，營收將逐季成長，全年則有望較去年雙位數成長。

三星S24打響AI手機，且5G手機滲透率持續提升，為需求呈現停滯兩年的智慧型手機挹注新成長動能，全新看好今年微電子業務可望隨著AI手機及5G手機趨勢成長。

全新表示，三星S24打響AI手機第一砲，預期帶來『換AI手機潮』，且2023年底印度5G開台，拉丁美州各國也陸續加入5G行列，5G手機滲透率持續攀升，將帶動PA的需求成長，加上WiFi7路由器於2023年下半年開始交貨，智慧型手機預估有望於2024年下半年開始搭載WiFi 7，由於手機搭載WiFi 7將增加使用一顆PA，看好今年微電子業務。

在光電子部分，全新表示，2023年數據中心受惠於AI急速成長，800G高速傳輸線的PD Epi需求強勁，此趨勢可望持續到2024年，VCSEL、車用光達、光通訊及紅外光感測器亦陸續有新客戶開始出貨，可望推升光電子營收較去年成長。

全新2023年合併營收為26.94億元，年成長3.47%，展望今年，全新表示，今年第1季為營收低點，營收將逐季成長，全年則有望較去年雙位數成長。