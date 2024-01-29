燦星韓國釜山包機再加一 春天直航賞櫻

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台鋼燦星旅遊（2719）繼韓國釜山春節包機，再度與濟州航空攜手合作，推出釜山賞櫻包機，4天3夜的賞櫻團行程，每人17,800元起，台鋼燦星29日表示，這次的賞櫻團行程豐富，超高CP值，不僅能品味釜山的美食，還可全程參與釜山必去賞櫻名所，讓旅客留下難忘回憶。

台鋼燦星指出，賞櫻專機限定3個出發日期，3月27日賞櫻首發團、3月31日出發，避開人潮，隔天連放4天、4月4日出發，清明連休免請假，即日起限時開賣特惠活動，每人17,800元起至2月15日前報名第二人再折2,000元。

台鋼燦星說，此次賞櫻專機由台鋼燦星旅遊與濟州航空攜手合作，直飛韓國釜山，除了帶客人拍滿滿櫻花外，這趟行程包括了必遊景點藍線海岸膠囊列車、韓國最美海邊寺廟海東龍宮寺、世界文化遺展之一的佛光寺等知名景點。

還有豐富的韓國文化體驗，包含了DIY紫菜飯卷＋韓服體驗、煙燻南瓜鴨肉、人蔘雞湯與部隊鍋，還有澎湃海鮮鍋以及釜山必吃豬肉湯飯等，讓您深入感受當地文化，行程並特別安排入住海雲台，在26層高樓享用悠閒早餐，飽覽海雲台絕美海景。

台鋼燦星表示，此次包機，賞櫻景點走透透，從全韓國最盛大的櫻花祭活動E WORLD星光櫻花節，到世界最大的櫻花節鎮海櫻花節，一一精心體驗，遊覽在地人的櫻花秘境，如影島東三海水川櫻花路、余佐川羅曼史橋賞櫻，以及琴湖江櫻花路等絕美景點。