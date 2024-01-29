加薩戰美軍首傳大規模傷亡 拜登火大點名將反擊

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【中時新聞網 高德順、吳映璠】以色列和哈瑪斯在加薩交戰數月，昨（28）日首傳美軍大規模傷亡。一架無人機28日攻擊約旦一個基地，造成3名美軍喪生、34人受傷。美國總統拜登點名伊朗支持的武裝團體要為這起攻擊負責，將予以反擊。

美軍中央司令部聲明中指出，一架無人機對位在約旦東北部、靠近敘利亞邊境基地發動攻擊，導致3名美軍喪生、34人受傷。美聯社指出，這是加薩戰爭發生以來，首度傳出美軍在伊朗支持的武裝團體襲擊下死亡。

路透社引述匿名美國官員指出，至少34名美軍正在接受可能經歷創傷性腦損傷（traumatic brain injuries）的評估，另外2名官員透露，部分傷兵已撤離基地，進一步接受治療。

2名官員表示，無人機於清晨襲擊基地營房附近，說明了為何此波攻擊釀成重大傷亡。

路透社、美國有線電視新聞網（CNN）指出，自以哈於2023年10月開戰以來，截至26日，美軍及盟國軍隊已遭受伊朗在敘利亞及伊拉克支持的團體攻擊達158次，包括火箭炮、無人機及飛彈，造成至少70人受傷，不過並未釀成重傷、或對基地構成嚴重損失，據信多數人經歷創傷性腦損傷。

路透社評論，這波攻擊是加薩戰爭以來，原本情勢已經相當緊繃的中東局勢進一步「重大升級」。

拜登點名這起攻擊是由在敍利亞和伊拉克運作、並獲伊朗支持的激進武裝組織發動，強調美國會履行打擊恐怖主義的承諾，美國將追究相關人士的責任。

拜登說「我們將回應」，「毫無疑問，到時我們將會以我們的方式，要該負責的人負責。」

文章來源：First on CNN: Three US troops killed in drone attack in Jordan, more than 30 injured

文章來源：Three US troops killed, up to 34 injured in Jordan drone strike linked to Iran